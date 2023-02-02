В пятницу, 3 февраля, в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера сериала «Комплекс бога». Это детективная драма и напряжённый психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями. Всего в мини-сериале пять эпизодов. В день премьеры будут доступны первые две.

«Комплекс бога» — история о нескольких героях, сведенных при чудовищных обстоятельствах. Не справившись с испытаниями, они теряются, возомнив себя «богами». Виртуозно написанный сценарий — большое везение для режиссёра и актёров. После прочтения у меня не было сомнений, что его нужно превращать в кино", — рвссказывает Флюза Фархшатова, режиссёр-постановщик сериала «Комплекс бога».

«Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. «Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. «Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями.

«Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста, а затем исчезновения девочек продолжаются… Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить «тайну исповеди». Он сообщает о Нестерове следователю СК (Михаил Тройник).

Каждый из героев этой полифонической истории одержим своим искушением, у каждого — свой «комплекс бога». Психиатру предстоит разобраться, что на самом деле произошло и кто стоит за похищениями детей.

Сценарий сериала написала Алёна Званцова, известная по своим режиссёрским работам «Частица Вселенной» и «Норвег». Также она была соавтором сценария популярного сериала «Оттепель» и фильма «Точка».

«Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. «Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. «Сериал «Комплекс бога». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

«Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал — скрупулёзно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл. Кроме того, я был рад погрузиться в такую серьёзную, глубокую историю. Сериал «Комплекс бога» расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности, и всё это на фоне улиц сытой и усталой Москвы, с её успешными циничными жителями — разочарованными романтиками. Все они живут в предчувствии какой-то необъяснимой глобальной катастрофы, которая случится внутри каждого героя. Надеюсь, зритель, посмотрев наш сериал, в первую очередь задумается о себе, о своей жизни, взглядах и выборе», — говорит Кирилл Кяро, исполнитель одной из главных ролей.

Главные роли в сериале исполнили актёры Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Марина Васильева, Таисия Котова и многие другие.