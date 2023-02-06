В понедельник, 6 февраля, в эфире канала СТС состоится премьера продолжения комедийного хита «Ивановы-Ивановы», пять сезонов которого с рекордными рейтингами уже посмотрели зрители. В новых сериях одну из главных ролей сыграла звезда самого кассового российского фильма «Чебурашка» Ольга Кузьмина.

По сюжету Боря Иванов (Станислав Дужников), став владельцем фермы, нанимает помощницу Анну (Ольга Кузьмина), которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребёнка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы заботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.

Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС.

Главное место действия — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба. Художники задекорировали загоны под куриные ангары, члены съёмочной группы изучали особенности работы птицефермы и поведения животных. Некоторые актёры даже выступали консультантами. «Для меня это ностальгия, ведь я вырос в деревне, — рассказывает Станислав Дужников. — В своё время помогал бабушке: носил воду из колодца, колол дрова, косил сено. Так что знаю немало тонкостей».

Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС.

Исполнитель роли ветеринара Андрей Леонов признавался, что после съёмок начал задумываться о вегетарианстве: «Мир животных, конечно, притягивает. Не будь я актёром, точно стал бы зоотехником. На съёмках курочки и козы с таким доверием смотрели на меня, что я даже подумал отказаться от мяса».

Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон. Пресс-служба телеканала СТС.

Одной из самых ярких сцен станет эпизод с участием настоящего быка, от которого по сюжету убегает героиня Ольги Кузьминой. Сцену снимали несколько дней: четвероногий артист уставал, поэтому больше трёх часов киноритма не выдерживал. «При первом же знакомстве оказалось, что это большое, но добродушное животное, которое не представляет никакой угрозы, — делится актриса. — Рога у него были хоть и красивые, но бутафорские, чтобы никого не поранить. Так что убегала я не от него, а от камеры, на которую прикрепили копию его головы».