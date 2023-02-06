6 февраля
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Звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина устроит переполох на семейной ферме в новом сезоне комедии «Ивановы-Ивановы»

В понедельник, 6 февраля, в эфире канала СТС состоится премьера продолжения комедийного хита «Ивановы-Ивановы», пять сезонов которого с рекордными рейтингами уже посмотрели зрители. В новых сериях одну из главных ролей сыграла звезда самого кассового российского фильма «Чебурашка» Ольга Кузьмина.

Сериал "Ивановы-Ивановы". Шестой сезон.
Сериал "Ивановы-Ивановы". Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.

По сюжету Боря Иванов (Станислав Дужников), став владельцем фермы, нанимает помощницу Анну (Ольга Кузьмина), которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребёнка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы заботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.

Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.

Главное место действия — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба. Художники задекорировали загоны под куриные ангары, члены съёмочной группы изучали особенности работы птицефермы и поведения животных. Некоторые актёры даже выступали консультантами. «Для меня это ностальгия, ведь я вырос в деревне, — рассказывает Станислав Дужников. — В своё время помогал бабушке: носил воду из колодца, колол дрова, косил сено. Так что знаю немало тонкостей».

Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.

Исполнитель роли ветеринара Андрей Леонов признавался, что после съёмок начал задумываться о вегетарианстве: «Мир животных, конечно, притягивает. Не будь я актёром, точно стал бы зоотехником. На съёмках курочки и козы с таким доверием смотрели на меня, что я даже подумал отказаться от мяса».

Сериал &quot;Ивановы-Ивановы&quot;. Шестой сезон.
Сериал «Ивановы-Ивановы». Шестой сезон.
Пресс-служба телеканала СТС.

Одной из самых ярких сцен станет эпизод с участием настоящего быка, от которого по сюжету убегает героиня Ольги Кузьминой. Сцену снимали несколько дней: четвероногий артист уставал, поэтому больше трёх часов киноритма не выдерживал. «При первом же знакомстве оказалось, что это большое, но добродушное животное, которое не представляет никакой угрозы, — делится актриса. — Рога у него были хоть и красивые, но бутафорские, чтобы никого не поранить. Так что убегала я не от него, а от камеры, на которую прикрепили копию его головы».

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