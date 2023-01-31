Авторы «Склифосовского» не скрывают, что вдохновлялись зарубежными медицинскими хитами, но от адаптации отказались, пойдя своим путём. И вот уже 10 лет миллионы зрителей наблюдают за хирургом Олегом Брагиным и его коллегами.

В первом сезоне у Брагина была любовница Эмма. Её сыграла актриса Лаура Кеосаян. В ходе съёмок выяснилось, что она беременна, — сценаристы решили использовать этот поворот и внести правки в сюжет.

Сериал «Склифосовский». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

За всё время съёмок сериала 200 литров крови было пролито на площадке — и это только та, которую использовали гримёры. Кроме этого, потребовалось ещё столько же крови технической, чтобы заливать полы и стены.

Более 1000 смен отработали актёры и съёмочная группа «Склифа». Неудивительно, что артисты не раз отмечали, что коллеги по сериалу их вторая семья. А по количеству часов, проведённых вместе — возможно, и первая.

Почти 30 массовых сцен отснято за время существования сериала. Самая яркая крупномасштабная съемка — пожар в студенческом общежитии в восьмом сезоне, где люди на руках выносили легковой автомобиль, чтобы пожарные проехали к горящему зданию. Для сцены было собрано 120 человек массовки, несколько пожарных машин, автомобилей МЧС и карет скорой помощи.

Сериал «Склифосовский». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

5 серьёзных романов случилось за девять сезонов у Олега Брагина. А сколько всего дам попалось на удочку обаятельного доктора, вряд ли возможно сосчитать.

200 тысяч подписчиков в соцсетях у операционной сестры Нины. В новом сезоне героиня Анны Якуниной стала активным блогером и следить за аудиторией теперь одна из её забот.

100 детей родилось в кадре за время существования сериала, а всего в проекте приняло участие более 200 маленьких актёров.

Многие фанаты не раз отмечали, как актёры реалистично режут и зашивают людей во время операций. Поначалу группу консультировали настоящие хирурги из НИИ им. Склифосовского. Больше двух месяцев врачи сидели в павильонах, следили за тем, как актёры держат скальпель, куда смотрят и как реагируют, если что-то пошло не так.

P. S. Съёмки 11-го сезона идут полным ходом в Москве.