«Скорая помощь», «Тест на беременность», «Интерны», «Женский доктор», «Акушерка» — медицинских сериалов на российском ТВ предостаточно. Почти на каждом канале есть история, в центре которой доктор с большим сердцем и трудной судьбой. Проект канала «Россия 1» — «Склифосовский» возвышается над всеми, словно Эверест, выделяясь количеством звёзд в кадре, драматичностью сюжетов и, конечно, продолжительностью. В эфире уже десятый сезон медицинской драмы, а работа над следующим уже идёт полным ходом.

Покой им только снится

Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского продолжают бороться за жизни людей, строить личное счастье в перерывах между операциями и даже отмечать профессиональные праздники. Завотделением Ирина Павлова (Елена Яковлева) после страшного ДТП в конце девятого сезона попадает в «Склиф» как пациент. Коллеги-врачи готовы пойти на всё, чтобы её спасти, но это оказывается непростой задачей.

«Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В семейной жизни хирурга Олега Брагина (Максим Аверин) и Марины (Мария Куликова) царит настоящая идиллия. Кажется, их счастье ничто не может омрачить, и даже Сперанская (Мария Порошина) оставляет попытки завоевать Олега. Или у неё совсем другие планы?

«Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Травматолог Куликов (Константин Юшкевич) снова одинок, а разочаровавшейся в любви Нине (Анна Якунина) улыбнётся удача. Её союз с бизнесменом Владимиром (Игорь Бочкин) кажется совсем не похожим на её прошлые романы, но дети Владимира не в восторге от «девушки папы».

«Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Саше (Мария Рыщенкова) с Костей (Владимир Жеребцов) придётся во многом пересмотреть свою жизнь и найти новый смысл, а доктору Хромову (Александр Сирин) пристальнее следить за своим здоровьем, которое не без причины беспокоит его близких.

Не сыграть , а прожить!

«Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«На мой взгляд, секрет успеха „Склифосовского“ в том, что мы стараемся не играть этих персонажей, а прожить. Мы с самого начала это для себя определили, и наш прекрасный режиссёр Юлия Краснова этой линии чётко придерживается. И я желаю нам всем на этом проекте не растерять именно это настоящее существование», — откровенничает Анна Якунина.

Новые лица и приятные возвращения

В новом сезоне «Склифосовского» актёрский состав обновится. В команде врачей — пополнение: хирург Волошин (Дмитрий Ульянов) готовится составить конкуренцию самому Брагину. Настоящим подарком для телезрителей станет возвращение любимых персонажей — доктора Бреславца в исполнении Эммануила Виторгана и супругов Пастуховых, которых играют Ольга Павловец и Дмитрий Миллер.

«Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1». «Склифосовский 10». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Возвращаться спустя шесть лет было волнительно, потому что изнутри это уже другой процесс, принцип работы немного изменился, и все тут уже на каком-то своём, птичьем, языке разговаривают. Но это как велосипед: ты пришел, тебе немножечко страшно, но ты сел и поехал. Педали крутятся, и мы уже, как и прежде, родные», — говорит Ольга Павловец.