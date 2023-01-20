20 января
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Кадр из мультфильма
Как избавиться от запаха рыбы?

Богатые тоже плачут и платят: на Первом канале покажут нашумевший сериал «Контейнер»

Тема суррогатного материнства давно будоражит общество. Казалось бы, все уже привыкли и даже научились адекватно воспринимать факт рождения «пробирочных детей» от «специально обученных» женщин, но стоит произойти какой-нибудь громкой истории, как мы снова возвращаемся к дискуссии. Но «Контейнер» режиссёра Максима Свешникова, который с воскресенья начинает показывать Первый канал, не рассуждает о том, благо это или преступление против природы, он о людях и их природе.

Сериал "Контейнер".
Сериал "Контейнер".
Пресс-служба Первого канала.

Мечты о лучшей жизни

27-летняя жительница спального района Москвы Александра (Оксана Акиньшина) мечтает жить в Испании, и уже скоро сможет позволить себе покупку заграничной недвижимости. Суррогатная мать вынашивает детей для богатых клиентов и по контракту не имеет права знакомиться со своими заказчиками.

Сериал &quot;Контейнер&quot;.
Сериал «Контейнер».
Пресс-служба Первого канала.

Зрители застают Сашу на восьмом месяце беременности, и как раз в этот момент жизнь её идёт наперекосяк. Внезапно в её жизни снова появляется её бывший — Игорь (Артём Быстров), который прибывает в Москву из мест не столь отдалённых и вторгается в жизнь Саши, поэтому она решает найти надёжное укрытие.

Сериал &quot;Контейнер&quot;.
Сериал «Контейнер».
Пресс-служба Первого канала.

Она принимает приглашение своих заказчиков, биологических родителей вынашиваемого ею ребёнка. Вадим (Филипп Янковский) и его супруга Марина (Мария Фомина) хотят, чтобы Саша до родов пожила в их роскошном загородном особняке. Сурмама соглашается переехать в дом клиентов, но всё это только осложняет всем жизнь.

Рублёвская заложница

Сериал &quot;Контейнер&quot;.
Сериал «Контейнер».
Пресс-служба Первого канала.

Столкновение небогатой Саши с миром её клиентов проходит по стандартной схеме: роскошь коррумпированного замминистра вызывает у девушки дискомфорт, а вскоре из уст одной богачки звучит то самое вынесенное в название сериала слово «контейнер». Вскоре Саша попадает под тотальный контроль хозяйки дома, которая не считается с её
интересами.

Актёрские козыри

Про тайны рождения и запутанные истории разборок между разного рода родителями сняты километры киноматериала. Сегодня авторам ставку приходится делать не на актуальность темы, а на грамотное развитие избитых сюжетных ходов и приличную актёрскую игру. И то, и другое в «Контейнере» присутствует, сериал смотрится очень увлекательно.

Сериал &quot;Контейнер&quot;.
Сериал «Контейнер».
Пресс-служба Первого канала.

Привычное амплуа Оксаны Акиньшиной, сочетающее замкнутость и отстранённость, здесь более чем уместно. У Маруси Фоминой получился правдоподобный образ капризной и инфантильной богачки. Зловещий, загадочный Игорь Артёма Быстрова магнетизирует и пугает зрителей. И какой тут Янковский!

В актуальную социальную тематику вплетаются семейные драмы, криминал, политика, подковёрные игры, интриги и предательства. Всё это завёрнуто в великолепную обложку из триллера, детектива и острых межличностных отношений.

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