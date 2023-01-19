19 января
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Иван Охлобыстин проверит зятя на прочность в в преступно-смешной комедии «Открывай, полиция!»

Сегодня, 19 января, в онлайн-кинотеатр Okko начался показ комедийного сериала «Открывай, полиция!» с Иваном Охлобыстиным, Артёмом Быстровым, Денисом Парамоновым и Софьей Присс в главных ролях.

Сериал "Открывай, полиция!".
Сериал "Открывай, полиция!".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Сериал «Открывай, полиция!» — это 6-серийная комедия о подполковнике МВД Дмитрии Рощине и его будущем зяте — талантливом учёном Андрее Изотове. Накануне свадьбы Андрею предстоит знакомство с родителями своей невесты Маши. Молодой человек терпеть не может полицейских, поэтому Маша, зная об этом, упрашивает отца понравиться жениху.

Сериал &quot;Открывай, полиция!&quot;.
Сериал «Открывай, полиция!».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Ради счастья дочери Рощин готов совершить невозможное, а именно — поменять мнение Андрея о правоохранительных органах. Сделать это будет очень непросто, потому что Андрей, как амбициозный учёный, любую красивую теорию мечтает доказать на практике. Он решает устроить проверку будущему тестю на совместимость и напрашивается к нему в напарники.

Сериал &quot;Открывай, полиция!&quot;.
Сериал «Открывай, полиция!».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

«Зять, что с него взять», — решает Рощин, и вместе с Андреем они отправляются на поиски рецидивиста Тактарова (Артём Быстров), только что сбежавшего из-под самого носа полиции. Дело осложняется тем, что преступник прихватил с собой в качестве заложника иностранного дипломата. Впереди у Рощина и Изотова длительное, опасное и непредсказуемое путешествие через всю Россию, которое должно их максимально сплотить или же окончательно рассорить.

Сериал &quot;Открывай, полиция!&quot;.
Сериал «Открывай, полиция!».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В сериале также приняли участие Алексей Ведерников, Ирина Пегова, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Андрей Федорцов, Александр Лыков, Сергей Газаров, Артур Ваха и другие артисты.

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