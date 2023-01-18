19 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоится премьера нового шестисерийного фильма «Фандорин. Азазель» по одноимённому роману Бориса Акунина — первой книге культового цикла. Зрителей ждут приключениях молодого следователя Эраста Фандорина в альтернативной реальности 2023 года, в которой смешались атрибуты разных исторических эпох.

Русский Шерлок Холмс

Борис Акунин создал одного из самых привлекательных и известных сыщиков, эдакий наш ответ Шерлоку Холмсу, и одновременно — Джеймсу Бонду. Эраст Петрович Фандорин невероятно импозантен, умен, загадочен. Как говорится, девочки влюбляются, мальчики хотят быть похожими.

Первые книги про сыщика из элегантного XIX столетия начали выходить четверть века назад. Поначалу они не пользовались большим успехом, но потом издатели сумели раскрутить и автора (оказалось, что за таинственным «Б. Акунин» скрывался японист, литературовед и переводчик Григорий Чхартишвили), и героя.

Фальстарт Носкова

«Азазель», 2005 г. Пресс-служба Первого канала.

На рубеже веков на литературную серию обратил внимание Константин Эрнст. В 2002 году в эфир Первого канала вышел «Азазель», за производство которого отвечал Александр Адабашьян, тот самый Бэрримор из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Роли начинающего сыщика и его возлюбленной Елизаветы фон Эверт-Колокольцевой сыграли 25-летний дебютант Илья Носков и 20-летняя восходящая звёздочка Марина Александрова

«Азазель», 2005 г. Пресс-служба Первого канала.

Мини-сериал не был блокбастером, имел достаточно скромный бюджет, но, но вот педантичное следование духу первоисточника, которого придерживался режиссёр, не понравилось каналу, поэтому Адабашьян, не найдя общего языка с Эрнстом, потребовал убрать своё имя из титров. Старомодная экранизация не совершила революцию в жанре, зато показала как проводить работу над ошибками и куда продюсерам двигаться дальше.

Бероев идём на Восток

Новых фильмов про Фандорина пришлось ждать почти три года, зато в 2005-м их вышло сразу два.

«Турецкий гамбит». Пресс-служба Первого канала.

«Турецкий гамбит» был настоящим русским блокбастером — динамичным, интригующим, захватывающим, держащим в напряжении. Режиссёром стал Джаник Файзиев, который мечтал побить рекорд «Ночного дозора», поэтому от первоисточника с его тонкими шпионскими играми в фильме осталось немногое, зато батальные сцены поражали размахом, а спецэффекты иллюстрировали даже «игры разума» главного героя.

«Турецкий гамбит». Пресс-служба Первого канала.

Фандорина сыграл Егор Бероев. Ради своей первой главной роли артист шёл на риск: все трюки в картине, кроме прыжка с пятого этажа на карниз четвёртого, Бероев выполнил сам.

Откуда у Меньшиков в глазах грусть?

Второй постановкой стал «Статский советник», который уже делала команда Никиты Михалкова, а в роли Фандорина снялся Олег Меньшиков, настоящая звезда российского кино.

«Статский советник». Пресс-служба Первого канала.

В «Турецком гамбите» мы оставили молодого Эраста, разоблачившего подлого предателя, а теперь встретили его уже в чине статского советника, благородного молчаливого мужа, отнюдь не юных лет. Дело в том, что авторы фильма перескочили три книги и явили нам Фандорина, который после приключений на войне с Турцией пережил такое, что «Турецкий гамбит» каникулами на Балканах. Жалко, что зритель так и не увидел экранизаций и «Левиафан», и «Смерти Ахиллеса», и «Особые поручения» — книги, которые были за «Турецким гамбитом» и предваряли «Статского советника». Тогда мы бы знали отчего в доме Фандорина живет японец, почему Эраст Петрович столь молчалив, а взгляд его исполнен тоски и боли.

«Статский советник». Пресс-служба Первого канала.

В отличие «Турецкого гамбита», создатели «Советника» во главе с режиссёром Филиппом Янковским не пытались создать блокбастер а-ля Голливуд, а просто снимали классический детектив, качественный приключенческий фильм. И у них получилось!

«Статский советник» стал последним на тот момен киновоплощением Фандорина. Впоследствии киноделы предпочитали другие произведения Акунина — например, приключения монахини Пелагии и советского лейтенанта Дорина, далёкого потомка Эраста.

Новая версия

Спустя 20 лет спустя к «Азазель» решил обратиться «Кинопоиск», но действие новой версии экранизации конспирологического детектива Акунина происходит в альтернативной реальности современной России.

«Фандорин. Азазель». kinopoisk.ru

Большевики не пришли к власти, Российская империя не исчезла, и к 2023 г. столица находится в Петрограде, а страной правит царь Николай III (Максим Матвеев) на пару с прогрессивным министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). Сам Фандорин в это же время лишь начинает карьеру в петроградском отделе полиции и проявляет интерес к неожиданному самоубийству молодого миллионера. Далее всё по сюжету Акунина, но с участием роботов-городовых со встроенными видеокамерами и прочих достижений современных технологий.

«Фандорин. Азазель». kinopoisk.ru «Фандорин. Азазель». kinopoisk.ru «Фандорин. Азазель». kinopoisk.ru «Фандорин. Азазель». kinopoisk.ru

Героя на этот раз играет Владислав Тирон, знакомый публике по таким сериалам, как «Триггер» и «Детективный синдром». Режиссёром новаторской адаптации стал Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»).