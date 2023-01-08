Пером и шпагой
Книжная сага «Отблески Этерны» — это историческое фэнтези из 17 книг, первая из которых была издана в 2004 году. Вера Камши вдохновлялась произведениями российского писателя Ника Перумова, с которым была знакома лично. Именно он первым поверил в талант Камши и отправил её первую книгу в издательство.
Выдуманный писательницей мир не уступает по проработке «Ведьмаку» Анджея Сапковского. Книгочеи иногда сравнивают цикл с серией фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» («Игра престолов»), но сама Вера Камша неоднократно признавалась, что вдохновлялась «Тремя мушкетёрами».
Схватка с судьбой
Фэнтези-сага рассказывает о мире Кэртиана, созданном четырьмя богами-творцами, уклад жизни в котором напоминает Европу XVII века. Потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники ведут ожесточённую борьбу за власть.
Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов.
Свои счёты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников. Окончив училище оруженосцев Талига, Окделл неожиданно попадает в услужение к своему заклятому врагу. Ракан мечтает занять престол, Окделл — отомстить убийце отца, но их ждёт столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой.
Герои и предатели
Подробно проработанный мир — главное, что роднит «Этерну» и «Песнь льда и пламени». В мире «Этерны» множество персонажей, тесно связанных друг с другом: герцоги, военные, маги-иноверцы, священники и принцессы. Каждый из них самобытен, и каждый преследует свои цели, которые далеко не всегда очевидны. Всего в этой истории 220 персонажей.
В книгах и сериале нет однозначно положительных или отрицательных героев. На благородный поступок или предательство способен любой из них. И фактически авторам сериала по книгам Камши нужно было решить ту же задачу, что и шоураннерам «Игры престолов»: не дать зрителям запутаться в целой толпе героев. И они с этим отлично справились.
Сценаристом стал Сергей Юдаков, у которого в послужном списке уже есть костюмированные драмы с большим количеством персонажей: при его участии были созданы «Легенда о Коловрате» и сериал «Великая.
Детальный мир Средневековья
Для съёмок в студии «Ленфильм» художники-декораторы возвели множество фантастических локаций, включая древний город Агарис. Для батальных сцен, которых в сериале будет много, профессиональные оружейники изготовили более 100 единиц бутафорского пиротехнического оружия и 150 макетов холодного оружия. Все актёры месяцами обучались фехтованию и сражались без дублёров.
Причём бои проходили на непривычном для кинематографа оружии, за основу которого взяты длинные рапиры XVII века. Для каждой из них разработали индивидуальный дизайн, поэтому в сериале нет двух одинаковых эфесов или клинков. Спецэффекты в «Этерне» тоже на высоком уровне, а ролик на титрах напоминает игрушечную модель Вестероса в «Игре престолов».
Экранизации популярных произведений многие любят критиковать ещё до премьеры, категорично заявляя: «Книга лучше!» Но создатели «Этерны» полны решимости сотворить нечто особенное, и первая часть внушает надежду на общий успех.
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