В век смартфонов и соцсетей одним из самых популярных у зрителей жанров является фэнтези. «Игра престолов», «Колесо времени», «Властелин колец» и «Ведьмак» — настоящие хиты видеосервисов. «Этерна» — российский ответ западным масштабным фэнтези-сагам. Первую часть экранизации цикла книг писательницы Веры Камши показали год назад на «Кинопоиске», а в ближайшее воскресенье, 8 января, на канале СТС состоится его всероссийская телепремьера.

Пером и шпагой

Книжная сага «Отблески Этерны» — это историческое фэнтези из 17 книг, первая из которых была издана в 2004 году. Вера Камши вдохновлялась произведениями российского писателя Ника Перумова, с которым была знакома лично. Именно он первым поверил в талант Камши и отправил её первую книгу в издательство.

Выдуманный писательницей мир не уступает по проработке «Ведьмаку» Анджея Сапковского. Книгочеи иногда сравнивают цикл с серией фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» («Игра престолов»), но сама Вера Камша неоднократно признавалась, что вдохновлялась «Тремя мушкетёрами».

Схватка с судьбой

Фэнтези-сага рассказывает о мире Кэртиана, созданном четырьмя богами-творцами, уклад жизни в котором напоминает Европу XVII века. Потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники ведут ожесточённую борьбу за власть.

«Этерна. Первая часть». kinopoisk.ru

Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва (Юрий Чурсин), подавившего все восстания против Олларов.

Свои счёты с Алвой есть и у юного Ричарда Окделла (Денис Нурулин), сына одного из мятежников. Окончив училище оруженосцев Талига, Окделл неожиданно попадает в услужение к своему заклятому врагу. Ракан мечтает занять престол, Окделл — отомстить убийце отца, но их ждёт столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой.

Герои и предатели

Подробно проработанный мир — главное, что роднит «Этерну» и «Песнь льда и пламени». В мире «Этерны» множество персонажей, тесно связанных друг с другом: герцоги, военные, маги-иноверцы, священники и принцессы. Каждый из них самобытен, и каждый преследует свои цели, которые далеко не всегда очевидны. Всего в этой истории 220 персонажей.

«Этерна. Первая часть». kinopoisk.ru

В книгах и сериале нет однозначно положительных или отрицательных героев. На благородный поступок или предательство способен любой из них. И фактически авторам сериала по книгам Камши нужно было решить ту же задачу, что и шоураннерам «Игры престолов»: не дать зрителям запутаться в целой толпе героев. И они с этим отлично справились.

Сценаристом стал Сергей Юдаков, у которого в послужном списке уже есть костюмированные драмы с большим количеством персонажей: при его участии были созданы «Легенда о Коловрате» и сериал «Великая.

Детальный мир Средневековья

«Этерна. Первая часть». kinopoisk.ru

Для съёмок в студии «Ленфильм» художники-декораторы возвели множество фантастических локаций, включая древний город Агарис. Для батальных сцен, которых в сериале будет много, профессиональные оружейники изготовили более 100 единиц бутафорского пиротехнического оружия и 150 макетов холодного оружия. Все актёры месяцами обучались фехтованию и сражались без дублёров.

«Этерна. Первая часть». kinopoisk.ru

Причём бои проходили на непривычном для кинематографа оружии, за основу которого взяты длинные рапиры XVII века. Для каждой из них разработали индивидуальный дизайн, поэтому в сериале нет двух одинаковых эфесов или клинков. Спецэффекты в «Этерне» тоже на высоком уровне, а ролик на титрах напоминает игрушечную модель Вестероса в «Игре престолов».