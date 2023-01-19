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Мерзликин и Калюжный застряли между мирами во втором сезоне мистической «Территории»

Сегодня, 19 января, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера второго сезона мистического сериала «Территория» (18+), сообщает пресс-служба видеосервиса.

Сериал "Территория".
Сериал "Территория".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Первый сезон, в основу сюжета которого легли коми-пермяцкая мифология, легенды и поверья Урала, вышел в 2020 году и задал тренд на истории про русскую хтонь. В центре сюжета оказывается Егор Чудинов, которому недавно исполнилось 19 лет. В прошлом родители парня пропали без вести во время этнографической экспедиции в Пермском крае. И теперь юноша решает отправиться по стопам своих родителей.

Сериал &quot;Территория&quot;.
Сериал «Территория».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Ему предстоит продвинуться вглубь территории, которая живёт по своим законам и обычаям. Егор не верит в местные легенды, но постепенно мистическая территория переворачивает его представления о жизни.

Сериал &quot;Территория&quot;.
Сериал «Территория».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

В сериале было много свежих, незамыленных лиц, отличный тандем Глеба Калюжного и Андрея Мерзликина, безупречная картинка, а сам проект в необычном жанре фолк-хоррора местами страшнее западных ужастиков. Серое низкое небо, заросшие ёлками Уральские горы, жуткие деревушки и таинственная икотка, которая пожирает изнутри… Любители пощекотать себе нервы получили немало удовольствия от истории о мифических существах коми-пермяцкого края.

Сериал &quot;Территория&quot;.
Сериал «Территория».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Во втором сезоне герои попадут в пограничные пространства, где каждый по-своему должен будет справляться со страхом смерти. Два мира здесь имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима. Все съёмки прошли в Прикамье.

К актерскому составу продолжения присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова. Также известно, что в истории появятся и новые демонизированные персонажи — ворись, вакуль, баняись и другие.

Сериал &quot;Территория&quot;.
Сериал «Территория».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Первый сезон открыл зрителям самобытный мир пермяков и заставил поверить даже в икотку. Это мне дало опору двигать сюжет дальше и даже не столько продолжить его, сколько перезапустить. В новом сезоне будут охвачены те явления, которые не поместились в семь серий первого сезона. Если первый сезон — это история похода за чудской силой, хоть и маскировался он под историю поиска родителей героя Глеба Калюжного, то второй — про то, как эту силу принять, как с ней справиться. Герои попадают в очень скверное положение, и моя авторская забота была в том, чтобы они выкарабкались, но не потеряли себя», — рассказывает автор сценария Ирина Накарякова.

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