Зрители привыкли, что большинство сериалов НТВ рассказывает о наших современниках — военных, сотрудниках спецслужб, простых храбрых мужиках. Нынешняя премьера способна удивить — на канале начался показ исторического детектива «Безсоновъ», действие которого разворачивается в столице Российской империи — Санкт-Петербурге. Главную роль исполнил актёр театра и кино Денис Нурулин.

Рубеж XIX и XX веков, Санкт-Петербург. Молодой князь Николай из старинного рода Безсоновых — гений, обладающий непревзойдённой памятью и оригинальным умом. Добрый, честный, но не без толики авантюризма, князь отчаянно скучает в безоблачном мире балов, приёмов и утиных охот. Скучная жизнь кончается, когда Безсонов неожиданно попадает в поле зрения полиции, как подозреваемый в пособничестве убийце, на счету которого несколько жертв-женщин.

Сериал «Безсоновъ». Пресс-служба телеканала НТВ.

Чтобы доказать свою невиновность и восстановить справедливость, князь начинает собственное расследование и — неожиданно для всех — находит убийцу. Безсонов осознает, что поиск преступников — его призвание и, не колеблясь ни минуты, поступает на службу простым чиновником в сыскную полицию. Сослуживцы принимают его холодно, и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин (Алексей Гришин) видит в молодом человеке будущую звезду сыска.

Сериал «Безсоновъ». Пресс-служба телеканала НТВ.

Вдвоём они пытаются раскрыть целую цепь загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Зрителей ожидают не только захватывающие сюжетные повороты, но и пейзажи, полные разнообразных красок, ведь локациями для съёмок стали самые красивые исторические места столицы, чтобы заставить зрителей окунуться в атмосферу того времени.

Сериал «Безсоновъ». Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал «Безсоновъ». Пресс-служба телеканала НТВ.

Создателями картины был отстроен огромный павильон, сообщает пресс-служба канала, где проходили интерьерные съёмки. Также для каждого героя были созданы уникальные костюмы, соответствующие эпохе. Всего было создано более 200 костюмов, при пошиве которых использовали только натуральные ткани: шёлк, шерсть, шифон, атлас. При этом на каждое женское платье уходило более 10 метров ткани и столько же на пошив мужского костюма и пальто.