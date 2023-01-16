На Первом канале суперпремьера — сериал «Нулевой пациент», который летом прошлого года был у всех на слуху. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, произошедшими в Калмыкии в 1988 году: тогда в Элисте у 75 детей и четырёх взрослых был диагностирован ВИЧ. Авторы не только создали стилистически безупречное произведение, но и выступили с социально важным высказыванием, обратившись к исторически болезненной проблеме.

На пороге страшной эпидемии

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву.

«Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала.

Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

«Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала.

О вспышке ВИЧ узнает руководство страны и решает держать информацию о катастрофе в тайне. Сильно рискуя, столичный эпидемиолог сливает информацию знакомому журналисту Игорю Карахану (Евгений Стычкин)…

Что скрывает ложь

Зачем смотреть сериал, если мы всё равно знаем его концовку? На самом деле всё гораздо сложнее: вспышку не только не удалось предотвратить, но и по сей день далеко не каждый житель России знает, что эпидемия «забугорной болезни» не просто не остановилась, а разгорается. И всё это — из-за недостаточной информированности населения.

«Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала.

В некотором смысле, у «Нулевого пациента» есть высокая гуманистическая цель — дать понимание того, что есть такое ВИЧ и СПИД, ведь некоторые до сих пор не знают разницы между этими двумя понятиями. Но она не первоочередная. Гораздо важнее, что сериал показывает, как государства, в которых есть проблемы с волеизъявлением, скрывают правду от своих граждан.

«Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала. «Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала. «Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала. «Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала. «Нулевой пациент». Пресс-служба Первого канала.

В этом плане «Нулевой пациент» уместно рифмуется с другим шоу про эпоху СССР конца 1980-х — «Чернобылем» от HBO. Можно бесконечно долго спорить о достоверности обоих произведений, но ключевой момент — их схожесть на почве того, как работают и влияют на жизнь институты лжи где бы то ни было.

«Нулевой пациент» предельно откровенен — и в этом его главный плюс. Нельзя рассуждать на острые, табуированные темы, стыдливо пряча голову в песок, скатичшись до уровня ходячих стереотипов.

Сериал снимали в тандеме режиссёры Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). В проекте звёздный актёрский состав: Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Икра»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река»), Сейдулла Молдаханов («Игра на выживание»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Игорь Гордин («Серебряный волк»), Иван Добронравов («Цыпленок жареный»), Николай Шрайбер («Хрустальный») и другие.