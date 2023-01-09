Долгое время Елена Подкаминская блистала в эфире СТС, когда там показывали сериал «Кухня». Потом у неё появился другой успешный проект — «ИП Пирогова», но его показывали уже в интернете. Триумфальное возвращение на прославивший её канал состоялось в сериале «Жена олигарха», премьера второго сезона которого состоится 9 января.

Напомним, после таинственного исчезновения супруга Альбина Барвашина с детьми вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придётся забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться выживать с пустым кошельком на родине.

Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС.

Хлопот добавил и находящийся на грани банкротства завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Конечно, она справится, и не только перезапустит бизнес, но и, как истинный шопоголик и модница, начнёт шить сумки с собственным логотипом.

Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС.

В новых сериях Альбина решает сместить наглого мэра Добруйска, который постоянно ставит ей палки в колёса и выдвигает свою кандидатуру на выборах. Помогут ей или помешают персонажи в исполнении Антона Филипенко, Владимира Гостюхина, Кая Гетца, Маргариты Дьяченковой и Александра Обласова.

Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС. Сериал «Жена олигарха 2». Пресс-служба телеканала СТС.

Компанию им составила Людмила Артемьева, которая исполнила роль будущей свекрови главной героини. По сюжету Тамаре — в прошлом завучу школы — не нравится выбор сына Василия.