9 января
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Елена Подкаминская щеголяет в шикарных нарядах и сражается за кресло мэра в новом сезоне «Жены олигарха»

Долгое время Елена Подкаминская блистала в эфире СТС, когда там показывали сериал «Кухня». Потом у неё появился другой успешный проект — «ИП Пирогова», но его показывали уже в интернете. Триумфальное возвращение на прославивший её канал состоялось в сериале «Жена олигарха», премьера второго сезона которого состоится 9 января.

Сериал "Жена олигарха 2".
Сериал "Жена олигарха 2".
Пресс-служба телеканала СТС.

Напомним, после таинственного исчезновения супруга Альбина Барвашина с детьми вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придётся забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться выживать с пустым кошельком на родине.

Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.

Хлопот добавил и находящийся на грани банкротства завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Конечно, она справится, и не только перезапустит бизнес, но и, как истинный шопоголик и модница, начнёт шить сумки с собственным логотипом.

Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.

В новых сериях Альбина решает сместить наглого мэра Добруйска, который постоянно ставит ей палки в колёса и выдвигает свою кандидатуру на выборах. Помогут ей или помешают персонажи в исполнении Антона Филипенко, Владимира Гостюхина, Кая Гетца, Маргариты Дьяченковой и Александра Обласова.

Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Жена олигарха 2&quot;.
Сериал «Жена олигарха 2».
Пресс-служба телеканала СТС.

Компанию им составила Людмила Артемьева, которая исполнила роль будущей свекрови главной героини. По сюжету Тамаре — в прошлом завучу школы — не нравится выбор сына Василия.

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