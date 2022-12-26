26 декабря в эфире НТВ состоится премьера 10-серийной детективной драмы «Агентство «Справедливость». В центре истории — профессионалы правосудия, которые сами пострадали от него: они объединяются в команду, чтобы помочь себе и другим найти справедливость и наказать зло. Главные роли в картине исполнили народный артист России Владимир Ильин, Дмитрий Миллер, Виктория Заболотная и Иван Батарев.

Александр Косарев (Владимир Ильин) — честный, неподкупный, принципиальный судья из Зеленоборска, Он всегда судил только по закону и не прогибался под местные элиты. В начале истории Косарев выносит следователю Константину Холмогорову (Дмитрий Миллер) строгий приговор за должностное преступление — он «влепил» ему семь лет за то, что следователь подкинул преступнику улику.

Кадр из сериала «Агентство «Справедливость». Пресс-служба телеканала НТВ.

Косарев уверен — приговор вынесен в рамках закона и справедливости, Холмогоров, напротив, считает, что приговор несправедлив. В тот момент, когда Косарев выносит приговор, кто-то проникает в его дом и убивает жену и взрослого сына судьи. Косарев подает в отставку…

Кадр из сериала «Агентство «Справедливость». Пресс-слежба телеканала НТВ.

Через семь лет, в день, когда Холмогоров выходит из тюрьмы, происходит два события: он случайно встречается с Косыревым, а насильника, которому подкинул улику, убивают. Полиция уверена, что убийца-мститель — бывший следователь, на него начинается охота. Но Косарев не верит в эту версию и хочет помочь бывшему осуждённому.

Кадр из сериала «Агентство «Справедливость». Пресс-слежба телеканала НТВ.

Чтобы доказать невиновность Холмогорова, он нанимает энергичного и честолюбивого адвоката Анастасию Лихарёву (Виктория Заболотная). В поисках настоящего убийцы им помогает эксперт УГРО Широков (Иван Батарев) — хороший специалист, но неудобный работник.

Кадр из сериала «Агентство «Справедливость». Пресс-слежба телеканала НТВ.

Обстоятельства в жизни каждого героя складываются так, что после поимки реального преступника они вынуждены принять предложения Косарева объединится в неформальное агентство «Справедливость»: команда, в которую входят бывший судья, бывший следователь, бывший эксперт-криминалист и лишённая статуса адвоката красотка помогают друг другу и людям найти справедливость и наказать зло.