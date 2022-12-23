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Документальный фильм «Большой. Сезон» проведёт зрителей в святая святых легендарного театра

Театральная площадь с возвышающимся над ней величественным зданием Большого театра наряду с Красной площадью, сталинскими высотками, храмом Христа Спасителя, высотками «Москва-Сити» является одним из самых узнаваемых мест столицы. За почти четверть тысячелетия своего существования Большой театр превратился в настоящую легенду. В субботу, 24 декабря, в онлайн-кинотеатре KION состоится мировая премьера документального фильма «Большой. Сезон».

Кадр из фильма "Большой. Сезон".
Кадр из фильма "Большой. Сезон".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Переживая разные исторические эпохи, Большой театр остаётся центром притяжения для талантливых исполнителей, постановщиков и самой широкой публики, сохраняя великие традиции и создавая новые произведения искусства. Заглянуть в один из лучших музыкальных театров мира, понять, как строится его жизнь, познакомиться с теми, кто в нём сегодня служит попробовали авторы фильма, выбрав для этого один из самых драматичных моментов в истории Большого — 246-й постпандемийный сезон.

Кадр из фильма &quot;Большой. Сезон&quot;.
Кадр из фильма «Большой. Сезон».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Фильм показывает, что для создания спектакля необходимо участие очень многих людей, служб, цехов, объединённых общими задачами. Как найти своё место, как состояться, как добиться успеха, преодолеть неудачи. травмы и довести свою работу до желаемого результата в таком организме, как Большой, где трудится более трёх тысяч человек — об этом рассказывают разные герои фильма, чьи судьбы связаны с этим театром сегодня.

Режиссёр документального проекта стала Анастасия Попова, номинант премии «Золотой Орёл-2022» за фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Озвучили ленту Сергей Чонишвили и Владимир Еремин — большие мастера своего дела.

Кадр из фильма &quot;Большой. Сезон&quot;.
Кадр из фильма «Большой. Сезон».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.


«Большой театр — это больше, чем театр. Для России это не просто главный музыкальный театр страны, это народное достояние и национальная гордость. Для любого артиста Большой театр — это абсолютная вершина, запредельная мечта. И люди, которые все же оказались на этой вершине, готовы платить любую цену, чтобы остаться на ней, чтобы стать частью всемирно известной легенды под названием «Большой», — уверена режиссёр проекта Анастасия Попова.
Кадр из фильма &quot;Большой. Сезон&quot;.
Кадр из фильма «Большой. Сезон».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Документальный проект разделён на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с грандиозной кульминацией с символом Нового года — балетом «Щелкунчик».

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