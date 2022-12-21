В начале года мы увидели первый долгожданный сериал Данилы Козловского «Карамора», рассказывавший альтернативную историю Российской империи, в которой главенствует мощная тайная организация вампиров, состоящая из дворянских династий Старого Света. Видимо, актёру пришёлся по вкусу многосерийный формат, поскольку ещё он снялся в сериале Валерия Тодоровского «Надвое», а 22 декабря на онлайн-кинотеатре ИВИ выходит мистический триллер «13-я клиническая» (18+).

Зрителей ожидает история страдающего от неизлечимого заболевания талантливого хирурга Кирилла (Козловский), который находит работу в 13-й клинической больнице — учреждение закрытого типа. По скорой туда не попасть, и существуют специальные люди, которые принимают решение о том, интересен ли пациент для больницы, — по аналогии с комиссией при патриархии, выявляющей чудеса. Всё дело в том, что в этой клинике врачи борются со сверхъестественными явлениями.

Сериал «13-я клиническая». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ИВИ.

Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, всё больше сомневаясь в своей способности правильно определять добро и зло. Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.

Сериал «13-я клиническая». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ИВИ.

Своё участие в новой мистической истории после вампирского исторического проекта «Карамора» Козловский называет чистым совпадением. Его зацепила оригинальная вселенная — как если бы «Доктор Хаус» попал в «Очень странные дела». «Я верю, что мистические явления существуют в какой-то форме, но верю ровно настолько, чтобы это не мешало работать. Мне кажется странным подход не экранизировать „Мастера и Маргариту“, потому что ни у кого до этого не получалось», — говорит артист. Он уверен, что настоящие демоны живут внутри самого человека, а не существуют в виде конкретных сущностей".

Сериал «13-я клиническая». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ИВИ.

Каждая серия нового проекта — это история конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встретить одного врага, зрители натыкаются на совсем другого, к войне с которым герои не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придётся провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.

Сериал «13-я клиническая». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ИВИ.

«У нас получился очень крутой сериал. Захватывающий, пугающий и смешной. Я давно мечтал снять научную фантастику или фэнтези, знаете, что-то в духе «Гарри Поттера» или «Константина». Уверен, что вы не видели ничего подобного со времен «Ночного дозора», — говорит режиссёр Клим Козинский.

Сериал «13-я клиническая». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ИВИ.

Кроме Козловского в сериале сыграли Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Мурат Бисембин, Евгения Ахременко. По заведённой традиции в день премьеры на стриминге появятся сразу все эпизоды мистического процедурала, сообщает пресс-служба ИВИ.