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Здорово, я ваш дядя! Владимир Епифанцев нагрянет в гости к московским снобам в новом сериале «Просто Михалыч»

В понедельник, 30 января, на ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч» — история о битве обычного сибиряка с нерадивыми чиновниками, которые отбирают у него родной лесхоз. Главную роль в проекте исполнил Владимир Епифанцев, который нашёл себя в ролях деревенских мужиков, вроде Толика, которого он сыграл в «Жуках».

Сериал "Просто Михалыч".
Сериал "Просто Михалыч".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В семье Беляковых царит тотальное непонимание: глава семейства Владимир занят бизнесом, его супруга Оксана — светскими делами. А сыну Марку всё это неинтересно, его гораздо больше занимает съёмка роликов для стриминг-канала. Спокойствие семьи становится ещё более шатким, когда на пороге дома появляется двоюродный брат главы семейства — Михалыч.

Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В столицу он приехал по делам — бездушные москвичи отбирают у него родной лесхоз, поэтому суровый русский мужик приехал в столицу, чтобы решать проблемы в зародыше. Вместо гостиницы он решает пожить у дальних родственников. В этом он будет похож на весёлого и непосредственного героя Пола Хогана из фильма «Крокодил Данди», большого хита советского кинопроката.

Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В сериале ТНТ неотёсанный сибиряк вполне успешно интегрируется в рафинированную семейку: становится другом для Марка, который видит в нём потенциального блогера-фрика, и проблемой для брата, который наивно думал, что Михалыч приедет восхищаться успехами родственника. С Михалычем будет непросто, но, как известно, общие проблемы только сближают Беляковых.

Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Просто Михалыч&quot;.
Сериал «Просто Михалыч».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Поставил проект режиссёр Евгений Корчагин («Война семей»), а среди актёрского состава сплошные звёзды: Владимир Епифанцев («Жуки», «Два холма»), Павел Ворожцов («Беспринципные»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Год культуры»), Светлана Камынина («Интерны»), Гоша Куценко («1703»), Екатерина Климова («Артек. Большое путешествие»), Юлия Сулес («Горько!») и другие.

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