В рамках каждого выпуска встретятся пять талантливых новичков, которые представят свои песни, а также пять популярных артистов, постаравшихся сделать из любительских творений настоящие конфетки. Выступления оценят профессиональное жюри и зрители в зале — именно так будет определяться победитель каждой программы, который получит от ТНТ 300 тысяч рублей.
Создатели рассчитывают, что «Конфетка» станет новым словом в музыкальных шоу: это уникальный формат совместной работы авторов песен и заслуженных звёзд. Легенды шоу-бизнеса изначально даже не будут знать, чью песню они исполняют на сцене, но в финале композиция может им так понравиться, что знаменитости попросят автора продать на неё права.
Напомним, Гарик Мартиросян после ухода из Comedy Club пропал из поля зрения публики. Последний раз он объявлялся в марте прошлого года. Тогда юморист опровергал информацию, что якобы заменит Ивана Урганта на Первом канале. Как оказалось, большую часть своего времени он проводил в Армении и занимался детскими шоу в качестве продюсера. Теперь его под свои знамёна снова позвал канал ТНТ, на котором он добился популярности и признания.
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