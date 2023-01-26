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Гарик Мартиросян вернулся на ТНТ, чтобы сделать музыкальную «Конфетку»: фоторепортаж со съёмок

28 января на телеканале ТНТ стартует музыкальное шоу «Конфетка», сообшает
пресс-служба канала. Авторы и исполнители неизвестных широкой публике песен получат шанс стать известными на всю страну. А их композиции исполнят топовые звёзды российской эстрады. Ведущими будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Музыкальное шоу "Конфетка".
Музыкальное шоу "Конфетка".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В рамках каждого выпуска встретятся пять талантливых новичков, которые представят свои песни, а также пять популярных артистов, постаравшихся сделать из любительских творений настоящие конфетки. Выступления оценят профессиональное жюри и зрители в зале — именно так будет определяться победитель каждой программы, который получит от ТНТ 300 тысяч рублей.

Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Создатели рассчитывают, что «Конфетка» станет новым словом в музыкальных шоу: это уникальный формат совместной работы авторов песен и заслуженных звёзд. Легенды шоу-бизнеса изначально даже не будут знать, чью песню они исполняют на сцене, но в финале композиция может им так понравиться, что знаменитости попросят автора продать на неё права.

Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Музыкальное шоу &quot;Конфетка&quot;.
Музыкальное шоу «Конфетка».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Напомним, Гарик Мартиросян после ухода из Comedy Club пропал из поля зрения публики. Последний раз он объявлялся в марте прошлого года. Тогда юморист опровергал информацию, что якобы заменит Ивана Урганта на Первом канале. Как оказалось, большую часть своего времени он проводил в Армении и занимался детскими шоу в качестве продюсера. Теперь его под свои знамёна снова позвал канал ТНТ, на котором он добился популярности и признания.

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