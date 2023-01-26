Отцовские хлопоты Веника
В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей главы семейства.
В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.
«Для меня „Папины дочки“ — особенное название. Это было прекрасно много лет назад, и в наших силах сделать это прекрасным снова. Нас ждёт невероятное приключение: приятное и увлекательное в процессе производства и очень смешное на выходе. Ведь все составляющие успеха для этого есть: замечательный сценарий, талантливые актёры и профессиональная команда», — говорит воодушевлённый началом работы режиссёр Александр Жигалкин.
Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который отвечает за производство новых «"Папиных дочек».
Легенда нашего ТВ
Легендарный сериал запустился в далёком 2007 году и стал первым оригинальным российским ситкомом. До него на нашем телевидении появлялись лишь адаптации. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его дочерей четырежды получала ТЭФИ. Вселенная «Папиных дочек» включает пять книг, две компьютерные игры и даже немецкую телеверсию «Полный дом дочек».
Сериал о жизни отца и пятерых его абсолютно непохожих друг на друга дочек был невероятно популярным. Героини становились ролевыми моделями для сотен тысяч девочек, а добрый юмор привлекал к экранам целые семьи.
Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов «Папиных дочек». Они обещают, что сериал станет современнее и динамичнее, но при этом сохранит душевность и юмор, за которые и полюбили «Дочек».
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