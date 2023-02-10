Народные и заслуженные
В новом сезоне удивлять, восхищать и завораживать зрителей и жюри будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтёнок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.
Как и в предыдущих сезонах, под масками, которые разработаны индивидуально для каждого, будут скрываться самые популярные представители музыки, кино, телевидения, спорта и интернета. Однако имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты или характерные черты, которые каким-либо образом могут намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете.
В новом сезоне под невероятными масками будут скрываться участники, у которых в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.
Вау-эффект
За все три сезона и четыре спецвыпуска в проекте приняли участие 82 маски. Но создатели шоу уверены, что цель шоу — это сохранять эффект новизны и неожиданности, дарить незабываемые эмоции и впечатления. Понятно, что с каждым сезоном это становится делать всё сложнее, но высокие рейтинги продолжают подтверждать стабильный зрительский интерес.
Во многом это достигается кропотливой работой всего коллектива. Производством передачи занимаются полтысячи человек: хореографы-постановщики, члены съёмочной группы, костюмеры, гримёры.
Костюмы — главная изюминка шоу
Эффектные костюмы — главная изюминка проекта. Например, Горностай — самый оригинальный и роскошный костюм этого сезона. Ручная вышивка и роспись по ткани, множество камней, лазерная резка мельчайших деталей — образ получился просто невероятным. Саму маску расписывали вручную по специальной технологии, чтобы придать ей фарфоровый эффект.
В четвёртом сезоне все костюмы сложные в исполнении и очень трудоёмкие. Например, у Дикобраза более 500 шипов и иголок, множество декоративных элементов. Гусеница декорирована перьями и весит 25 кг, а у Феникса очень сложная система крепления крыльев.
За последний год были усовершенствованы корсетные системы костюмов, чтобы облегчить их вес, а главное, вес голов. Однако, несмотря на это участник надеть самостоятельно костюм не может — ему помогают три-четыре человека, а на весь процесс облачения уходит около 30 минут.
Финал на большой сцене
В прошлом году один из эфиров программы посвятили Филиппу Киркорову. 30 апреля 2022 года артисту исполнилось 55 лет. На этот раз круглую дату в рамках шоу отметит Валерия.17 апреля она станет круглой отличницей, а создатели «Маски» приготовят ей сюрприз в эфире. Подробности пока хранятся в тайне.
Главное шоу страны, как и в прошлом году, завершится в эфире НТВ 30 апреля грандиозным финалом, который будет проходить в тот же день в Crocus City Hall. Финалистам шоу предстоит не только сразиться за звание победителя, но и выступить перед семитысячной аудиторией зала.