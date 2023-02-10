12 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвёртого сезона шоу «Маска». Три года назад этот проект стал настоящей сенсацией. Впервые за долгое время первая строчка глобального телерейтинга досталась не вокальному конкурсу Первого канала «Голос», а доселе невиданному в наших широтах зрелищу, в котором звёзды шоу-бизнеса в невообразимо красивых костюмах показывали чудеса перевоплощений и мощь вокала. С тех пор «Маска» превратилась во флагманский проект телеканала НТВ, задав новый стандарт качества телешоу на российском ТВ.

Народные и заслуженные

В новом сезоне удивлять, восхищать и завораживать зрителей и жюри будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисёнок, Мамонтёнок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.

Как и в предыдущих сезонах, под масками, которые разработаны индивидуально для каждого, будут скрываться самые популярные представители музыки, кино, телевидения, спорта и интернета. Однако имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты или характерные черты, которые каким-либо образом могут намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете.

Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне под невероятными масками будут скрываться участники, у которых в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.

Вау-эффект

За все три сезона и четыре спецвыпуска в проекте приняли участие 82 маски. Но создатели шоу уверены, что цель шоу — это сохранять эффект новизны и неожиданности, дарить незабываемые эмоции и впечатления. Понятно, что с каждым сезоном это становится делать всё сложнее, но высокие рейтинги продолжают подтверждать стабильный зрительский интерес.

Во многом это достигается кропотливой работой всего коллектива. Производством передачи занимаются полтысячи человек: хореографы-постановщики, члены съёмочной группы, костюмеры, гримёры.

Костюмы — главная изюминка шоу

Шоу «Маска». . Пресс-служба телеканала НТВ.

Эффектные костюмы — главная изюминка проекта. Например, Горностай — самый оригинальный и роскошный костюм этого сезона. Ручная вышивка и роспись по ткани, множество камней, лазерная резка мельчайших деталей — образ получился просто невероятным. Саму маску расписывали вручную по специальной технологии, чтобы придать ей фарфоровый эффект.

В четвёртом сезоне все костюмы сложные в исполнении и очень трудоёмкие. Например, у Дикобраза более 500 шипов и иголок, множество декоративных элементов. Гусеница декорирована перьями и весит 25 кг, а у Феникса очень сложная система крепления крыльев.

За последний год были усовершенствованы корсетные системы костюмов, чтобы облегчить их вес, а главное, вес голов. Однако, несмотря на это участник надеть самостоятельно костюм не может — ему помогают три-четыре человека, а на весь процесс облачения уходит около 30 минут.

Финал на большой сцене

В прошлом году один из эфиров программы посвятили Филиппу Киркорову. 30 апреля 2022 года артисту исполнилось 55 лет. На этот раз круглую дату в рамках шоу отметит Валерия.17 апреля она станет круглой отличницей, а создатели «Маски» приготовят ей сюрприз в эфире. Подробности пока хранятся в тайне.

Шоу «Маска». . Пресс-служба телеканала НТВ.

Главное шоу страны, как и в прошлом году, завершится в эфире НТВ 30 апреля грандиозным финалом, который будет проходить в тот же день в Crocus City Hall. Финалистам шоу предстоит не только сразиться за звание победителя, но и выступить перед семитысячной аудиторией зала.