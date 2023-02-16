Вячеслав Малежик откровенно рассказал, кто вернул его к жизни после страшного инсульта

В субботу, 18 февраля, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет Вячеслав Малежик. Он расскажет о том, как с ним случился инсульт, с благодарностью вспомнит, кто находился рядом дённо и нощно, и признается, из-за чего чуть не потерял самого близкого человека — жену.

17 февраля Вячеслав Малежик отмечает день рождения: ему исполняется 76 лет. Несмотря на годы, музыкант не потерял ни оптимизма, ни бодрости. Поклонники проекта «Суперстар» в конце прошлого года могли в этом убедиться — дядя Слава, как ласково его все называли, в отличной форме.

Вячеслав Малежик. Пресс-служба телеканала НТВ.

И даже случившийся несколько лет назад инсульт не украл у артиста радость жизни. И Вячеслав, и его жена Татьяна прошли выпавшее на их долю испытание с честью. Вместо того чтобы жалеть себя и жаловаться на жизнь, Малежик сделал всё, чтобы как можно быстрее встать на ноги. Он знал, что очень нужен своей семьей: жене, сыновьям, внучкам.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

А ведь их с Татьяной история любви не похожа на сказку. Познакомились они случайно, за кулисами. На тот момент Вячеслав был уже известным певцом, избалованным женским вниманием. В любовь он не верил, но время расставило всё по своим местам. Татьяна, мечтавшая стать актрисой, посвятила себя семье. Она родила мужу двоих сыновей и стала ему не только музой, но и правой рукой.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Малежику повезло: в самый тяжёлый момент с ним рядом оказалась Татьяна, которая взяла на себя все хлопоты. Она не давала любимому падать духом и всей душой верила в его выздоровление. Однако, когда Малежик пошёл на поправку, поняла, что сама находится в депрессии. На этот раз уже Малежик сделал всё, чтобы помочь супруге справиться с проблемами, и ему это удалось.

Телешоу «Секрет на миллион». Пресс-служба телеканала НТВ.

Сейчас всё самое страшное позади и Малежики живут и радуются жизни. Однако что за странные разговоры о внебрачном сыне певца? Какую тайну удалось узнать редакторам шоу «Секрет на миллион»? С чем она связана и отважится ли Вячеслав Малежик рассказать о себе всю правду?