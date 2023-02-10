10 февраля
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Ирина Безрукова откровенно расскажет, почему ей не удалось сохранить брак со звездой «Бригады»

В субботу, 11 февраля, гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет актриса Ирина Безрукова. Она откровенно расскажет о том, почему их с Сергеем Безруковым брак распался, объяснит, как нашла в себе силы продолжать жить после гибели сына, а также раскроет свой самый главный секрет.

Телешоу "Секрет на миллион".
Телешоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Ирина Безрукова — эталон стиля и вкуса. Красивая стройная актриса всегда была нарасхват у режиссёров, которые видели её в амплуа романтических героинь. Однако судьба самой Ирины — настоящая драма.

Её первый брак казался эталонным: об Игоре Ливанове мечтали сотни поклонниц, а он выбрал Ирину. У них родился замечательный сын, на фотографиях семья выглядела счастливой и крепкой. Однако встреча с молодым и перспективным Сергеем Безруковым поставила всё с ног на голову: Ирина забрала ребёнка и ушла от мужа.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сергей отнёсся к маленькому Андрею очень тепло, окружил его и Ирину заботой и теплом. Андрей вырос красивым и талантливым мужчиной, но его жизнь внезапно унёс несчастный случай. Ему было всего двадцать пять.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Вскоре последовал новый удар: Сергей заговорил о разводе, хотя Ирина призналась ведущей Лере Кудрявцевой, что планировала прожить с ним всю жизнь. В студии «Секрета на миллион» актриса расскажет, почему им с Сергеем не удалось сохранить брак, признается, жалеет ли она об этом, и объяснит, как относится к бывшему мужу сейчас.

Телешоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Телешоу «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Кроме того, Ирина расскажет, как ей удаётся так потрясающе выглядеть, не прибегая к пластическим операциям, а также раскроет свой самый главный секрет, который долгое время берегла от всех.

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