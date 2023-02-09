13 февраля на телеканале ТНТ состоится премьера долгожданного продолжения комедийного сериала «Патриот» — истории о спецназовце Сане Кучине в исполнении Антона Жижина, который по-настоящему любит свою Родину и прививает это чувство окружающим.

В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех любить Родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главного героя ждёт много откровений, в том числе ответ на главный вопрос: кто же его настоящий отец? Новый сезон «Патриота» обещает удивить зрителей не только возросшим градусом абсурдного юмора и количеством неожиданных ситуаций, в которые попадают его герои, но и мощными звёздными камео, а также музыкальными номерами.

Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Патриот» придуман компанией Good Story Media, создавшей хитовые сериалы «Физрук» и «Ольга». Первый сезон вышел в 2020-м, но актуальности не потерял. Скорее, даже наоборот. Авторам уже не в первый раз удаётся нащупать те самые народные скрепы, над которыми много лет ломает голову наше правительство.

Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Второй сезон «Патриота» завершился повисшим в воздухе вопросом: является ли Кучин на самом деле родственником бывшего президента США Дональда Трампа? До выяснения всех обстоятельств Кучина отстраняют от обучения в Академии ФСБ, выдают новую напарницу — стажёрку Окси (Екатерина Новокрещенова) и отправляют в отпуск. Но Сане некогда отдыхать: он твёрдо решил доказать всем вокруг, что он русский, а не американец. Для этого патриот готов в буквальном смысле есть землю. Саня отчаянно верит в то, что он Кучин, а не Трамп, и повсюду ищет железобетонные доказательства своего русского происхождения.

Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал «Патриот». Пресс-служба телеканала ТНТ.

У других героев комедии полно своих проблем: Ленка (Анастасия Талызина) собирается во что бы то ни стало покорить социальные сети, даже если для этого придётся переключиться на азиатский рынок, её отец (Владимир Сычёв) вместо сгоревшей забегаловки «Мечта» обзаводится банным комплексом, Валера (Алексей Базанов) старается удержать жену и сына, а Журавля (Дмитрий Журавлёв) и Катю (Алёна Савастова) ждут новые любовные интриги.