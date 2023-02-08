8 февраля
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Иван Янковский и Александра Бортич пойдут на следу рублёвского маньяка в новом сериале «Фишер»

«Хрустальный», «Душегубы», «Хороший человек», «Чикатило», «Звtробой»… Такое ощущение, что каждый телеканал и онлайн-кинотеатр России выпустил свой проект про серийных убийц. Видеосервис more. tv решил не отставать от коллег и снял свою восьмисерийную историю о поимке маньяка. Детективный сериал «Фишер» начнут показывать с 8 февраля на more. tv и Wink, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал "Фишер".
Сериал "Фишер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more.tv

В основе сценария реальная история — жуткие злодеяния серийного убийцы Сергея Головкина. «Так получилось, что мы живём недалеко от пыточной Фишера. То есть ты едешь, смотришь и думаешь: вот здесь, буквально в пяти метрах от тебя, такого, казалось бы, благополучного человека, творился настоящий ад. А сейчас здесь стоит дом. И люди нормально в нём живут. И спят спокойно. Эта история — не о маньяке. Она о людях, которых коснулось зло, о том, что скрывали парадные советские фасады, и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром — никогда», — рассказывают о замысле Сергей Кальварский и Наталья Капустина, авторы и продюсеры сериала.

Сериал &quot;Фишер&quot;.
Сериал «Фишер».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv
Сериал &quot;Фишер&quot;.
Сериал «Фишер».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv
Сериал &quot;Фишер&quot;.
Сериал «Фишер».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

Действие проекта разворачивается в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублёвском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодой следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Сериал &quot;Фишер&quot;.
Сериал «Фишер».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

«Фишер» — история о том, как один человек, если он маньяк, разрушает жизни многих людей. Он как падающая в болото капля, от которой идут круги, и его зло отравляет все вокруг: одних засасывает в ненависть, других — в горе, но все оказавшиеся рядом — страдают. И наши герои, столкнувшись с таким количеством ужаса, понимают: насилие порождает только насилие", — говорит Кальварский.

Сериал &quot;Фишер&quot;.
Сериал «Фишер».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

Создатели сериала общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Головкина сыщики) и получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала.

Главные роли в детективном триллере исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич, сообщает пресс-служба видеосервиса. В актёрском составе проекта также Сергей Гилёв, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

Где смотреть? На на more. tv и Wink.

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