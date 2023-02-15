«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге всё получилось, — признавалась Старшова. — Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство».

Екатерина Старшова , та самая Пуговка. Пресс-служба телеканала СТС.

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием Старшова занимается с детства. На её счету золото чемпионата мира среди балетов на льду.

Пуговка. Пресс-служба телеканала СТС. Екатерина Старшова , та самая Пуговка. Пресс-служба телеканала СТС. Екатерина Старшова , та самая Пуговка. Пресс-служба телеканала СТС.

Появлению Екатерины на съёмках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой: «С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент её взросления я не застал. Теперь она красивая взрослая девушка. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: «Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь».

Татьяна Орлова на съёмках «Папиных дочек». Пресс-служба телеканала СТС.

Короткая стрижка, стильный костюм, массивные серьги, яркая мимика и несносный характер. Даже после окончания сериала Тамара Кожемятько продолжала быть звёздой тик-тока и мемов. Секретарша Сергея Васнецова, владеющая тонким искусством ничегонеделанья на работе, тоже вернётся в новых сериях.

Татьяна Орлова на съёмках «Папиных дочек». Пресс-служба телеканала СТС.

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: «Спасибо вам за моё детство!» Эту фразу я часто слышу от 20-летних. Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: «Буду!» Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал».

«Папины дочки». Пресс-служба телеканала СТС.

Напомним, по сюжету новых серий «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей. Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом.