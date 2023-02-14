Знаменитый хореограф и продюсер телешоу Илья Авербух объявил о старте ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе», который начнётся в феврале 2023 года. В этом году он пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию, сообщили в компании «Ледовая симфония».

«Всероссийский тур, уже 19-й по счёту, мы планировали сильно заранее, но жизнь внесла тяжёлые коррективы, — рассказал Илья Авербух. — Мы решили бросить все силы на то, чтобы этот тур прошёл в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас.

„Ледниковый период“. Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем. Мы постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе».

Большой гастрольный тур начнётся с концерта в Череповце 24 февраля, а завершится — 27 мая в Уфе. В Барнаул, где традиционно гостеприимно встречают фигуристов, они приедут 24 мая.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Любители фигурного катания смогут увидеть как звёзд этого вида спорта (Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Викторию Синицину, Никиту Кацалапова, Евгению Медведеву), так участников «Ледниковый период» (Фёдора Федотова, Аллу Михееву, Иван Скобрев.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает сражаться за жизнь и здоровье. Фигурист попал в больницу сразу после новогодних праздников. Госпитализировали его из-за сложной простуды, он все каникулы выходил на лед, не обращая внимание на высокую температуру и боль во всём теле. А когда оказался в больнице, ситуация была настолько критичной, что врачи подключили его к аппарату ЭКМО.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

К сожалению, это спровоцировало в организме спортсмена серьёзный сбой — развился тромбоз. Медики пытались справиться консервативными методами, но началась гангрена. После долгих дебатов врачи приняли решение об ампутации ступней. Но и это не оставило надежд на улучшение ситуации. По неподтверждённым данным, Роман перенёс ещё и операцию по ампутации обеих кистей, поскольку развился некроз.