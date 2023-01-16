15-летняя история «Ледникового периода» знает много драматических моментов: участники получали травмы и не могли продолжать соревнования, между партнёрами завязывались романтические отношения, фанаты путём SMS-голосования оставляли в шоу своих любимцев, которые плохо держались на коньках. Финал этого сезона добавил в историю проекта новую страницу. Пара, которая шла к победе на проекте, в последнем выпуске получила скромные баллы от жюри и упустила первое место. Речь о Марате Башарове и Оксане Домниной.

Многие болельщики были уверены в их победе. Выбравшись в лидеры и найдя баланс между комическими и трагическими номерами, они уверенно прошли всю дистанцию и начинали финал в статусе лидеров. Марат был самым возрастным участником шоу среди непрофессионалов, но демонстрировал стойкость душа и отличное владение коньком. А уж в актёрском мастерстве с них мало кто мог потягаться.

Марат Башаров и Оксана Домнина — фавориты проекта. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. Марат Башаров и Оксана Домнина — фавориты проекта. Пресс-служба Первого канала.

«Мы сделали всё , что могли , для вас»

Для последнего проката фавориты выбрали номер, в котором вновь делили подушку под увертюру Россини к опере «Сорока-воровка». Трудно сказать, что произошло, но Башаров и Домнина споткнулись дважды! За время всего проекта ни разу, а тут дважды! То ли это была минутная расслабленность, то ощущение скорого окончания трудного проекта, но это случилось. Выполняя сложный элемент, Марат упал и повалил за собой и партнёршу…

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Судьи были в шоке, казалось судьба первого места предрешена, а тут такое. Елена Чайковская не стала делать поблажек паре: «Оксана, а что ты как подкошенная? Марату тяжелее справляться, но ты-то! У вас два падения — а мне куда деваться? Вы потрясающая пара, вы фавориты, мы, вообще, ждали от вас под занавес блестящего катания, и вот незадача!». С ней согласилась и Татьяна Тарасова: «Вы два раза упали, мы не можем поставить вам высокие оценки. Сейчас скажут, что падение было запланировано, но это не так!».

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Татьяна Навка и Филипп Киркоров попытались вступиться за неудачников, сказав, что они прекрасно обыграли падение, но мэтры фигурного катания остались непреклонны. Среди оценок были и 5,8. Марат с Оксаной были очень разочарованы и даже не пытались оправдываться. «Мы сделали всё, что могли, для вас», — виновато развёл руками Марат. Кому-то даже показалось, что он хорошо отыгрывает роль.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

В итоге в шаге от триумфа, Марат с Оксаной потеряли шансы на победу. Поскольку к остальным участникам, кто не совершил явных помарок, судейство было «новогодним», фавориты скатились вниз по турнирной таблице.

В результате столь неожиданного поворота событий победителями телепроекта стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацапалов, Евгения Медведева и Федор Федотов заняли второе место, Иван Скобрев и Виктория Синицына разделили третье место с Башаровым и Домниной, которым по сути вручили утешительный приз. Такой расклад вызвал у любителей конспирологии всплеск активности — в проекте Авербуха победила его молодая супруга Арзамасова. Богатая почва для кривотолков и сплетен.

«Что за дурацкий проект!»

За кулисами это вызвало всеобщий шок. Кто-то выругался матом, кто-то закричал «Что?!», а кто-то посетовал на испорченный Новый год (запись делалась 20 ноября). Говорят. кое-кто из хореографов и вовсе сказал: «Что за дурацкий проект!».

«Конечно, сегодня был очень драматичный финал, который буквально в последний момент перевернул турнирную таблицу. Но зато это прямо как в спорте. Абсолютно бескомпромиссная борьба», — поделился Авербух впечатлениями о финале проекта.

Примечательно, что финал «Ледникового периода» могли посмотреть не все любители фигурного катания России. В субботу на 80-м году жизни скончалась народная артистка Инна Чурикова. Память звезды на Первом канале решили почтить показом фильма Глеба Панфилова «Начало», который поставили вместо ледового шоу. Поэтому центральная Россия не смогла посмотреть финал, счастливчиками оказались лишь жители Сибири и Дальнего Востока.