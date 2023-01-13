В ближайшую субботу, 14 января, поклонники фигурного катания наконец-то увидят финал «Ледникового периода», съёмки которого прошли ещё в ноябре. К счастью, все осведомлённые об итогах соревнований сумели сохранить результаты в тайне — утечек не было даже в соцсетях, где не принято держать язык за зубами. Так что у публики будет полноценная возможность насладиться самым популярным ледовым шоу отечественного ТВ, тем более, что все были шокированы результатами.

Призрак Милохина витал над проектом

В этом году руководство программы пошло по пути наименьшего сопротивления и в проекте приняли участие те звезды, которые уже когда-то встали на коньки. В центре внимания сразу попали Даня Милохин и Евгения Медведева, которые уже принимала участие в шоу в прошлом году. Их персональные фанаты ликовали — они снова увидят на льду нежные объятия, поцелуйчики и обнимашки.

Евгения Медведева и Даня Милохин — яркие участники шоу «Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Но спустя четыре программы Милохин неожиданно для всех покинул проект, заявив, что устал и не видит смысла в дальнейшем участии в шоу. Это был шок! Выручить проект вызвался победитель прошлого сезона Фёдор Федотов, который образовал с Евгенией очень гармоничную пару. Это был первый и, к счастью, последний эксцесс, если не считать усталости и разбитых коленей.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Кстати, находившийся в составе финального жюри Филипп Киркоров зачем-то решил напомнить зрителям о скандале с Милохиным. «Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой оказалась Женечка Медведева. Но прости ты его, дурака, он — молодой…», — обратился он к фигуристке. Женя на призыв поп-короля не откликнулась…

Евгения Медведева была тронута поздравлением в день рождения. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева была тронута поздравлением в день рождения. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева была тронута поздравлением в день рождения. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева была тронута поздравлением в день рождения. Пресс-служба Первого канала.

Кстати, 19 ноября (за день до съёмки финала) Евгения Медведева отпраздновала 23-летие, и болельщики подготовили для неё сюрприз. Сначала на большом экране показали видео, в котором был отражён весь 20-летний путь фигуристки в спорте, а затем для именинницы вынесли большой торт. Женя была растрогана.

Фавориты и аутсайдеры

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Уже после первых прокатов личных соревнований, определились пары, которые претендовали на победу и те, кто продолжал радовать зрителей. Произошло это в том числе и по воле членов жюри — адекватность выставляемых оценок стала предметом горячих споров фанатов проекта.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Неожиданно у Татьяны Тарасовой образовались пары-любимчики (Михеева и Букин), которых тянули за уши, а, например, Наталья Подольская и Регина Тодоренко быстро превратились в изгоев, потерявших всякую мотивацию к борьбе.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

В итоге за «золото» проекта борются следующие пары. На первой строчке — Оксана Домнина с Маратом Башаровым (72,00), на второй — Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов (71,96), замыкают тройку лидеров Евгения Медведева и Фёдор Федотов (71,94). Шансы есть у каждого, но ближе всех к тому, чтобы нарушить зыбкое равновесие расстановки пар на пьедестале, сместив лидеров, подобрались: Дарья Мороз — Максим Маринин (71,90) и Елена Ильиных — Егор Бероев (71,88).

Лучшее и любимое

В финальной программе участники позволили себе кайфовать от происходящего, ведь самое тяжёлое было уже позади. По традиции они покажут свои лучшие и любимые номера, а жюри в последний раз выставит оценки и назовёт победителей этого

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

После выступления Аллы Михеевой и Ивана Букина поп-король завладел микрофоном: «Аллочка, ты же знаешь, как я отношусь ко всем женщинам в моей жизни, которые начинаются и заканчиваются на А: я не могу поставить тебе низкий балл».

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Регина Тодоренко и Александр Энберт выполнили ту самую высокую поддержку, которую завалили в прошлом выпуске. Максим Маринин и Даша Мороз не прислушались к совету Николая Цискаридзе сделать юмористический номер и повторили номер под «Сансару» Басты. «У меня глаза были на мокром месте», — разоткровенничалась после их проката Zivert.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Киркорова тоже довели до слез — Иван Скобрев и Виктория Синицина, показав трогательный номер под его песню «Снег». «Только светлое останется в моей душе от проекта, хотя было безумно тяжело!» — признался Иван Колесников, с благодарностью обнимая свою партнёршу Татьяну Тотьмянину, выступавшую с перевязанной ногой.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

Валерия Ланская и Роман Костомаров своим выступлением под номер из классического выпуска под композицию «Птицы» в исполнении Muse гипнотизируют жюри и заставляют забыть своих обязанностях. «Случилась какая-то магия, мы погрузились в волшебный сон, и не хотелось просыпаться», — сказала Татьяна Навка.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

К сожалению, сейчас олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние олимпийского чемпиона вызывает серьёзные опасения. Коллеги и простые болельщики искренне желают бывшему спортсмену скорейшего выздоровления и молятся за него. Рядом с Романом в эти тяжёлые дни и его супруга Оксана Домнина.

«Ледниковый период». 12-й выпуск. Финал. Пресс-служба Первого канала.

А в финале «Ледникового периода дальше развернулась настоящая драма. Пара, которая шла к победе на проекте, получила скромные баллы от жюри и упустила первое место. За кулисами это вызвало всеобщий шок. Подробности смотрите в эфире Первого канала.