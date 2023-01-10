10 января
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Ёлочные игрушки.
Как правильно хранить ёлочные украшения

Верхом на звезде: фото самых высоких, красивых и волнительных поддержек «Ледникового периода»

«Ледниковый период» на Первом канале — уникальная программа, которая позволяет артистам театра, кино, телевидения, эстрады, спорта на миг вообразить себя покорителями стихии.

Оксана Домнина и Марат Башаров.
Оксана Домнина и Марат Башаров.
Пресс-служба Первого канала.

В ближайшую субботу, 14 января, Первый канал наконец-то покажет финал нового сезона, который имел подзаголовок «Снова вместе». Зрители ждали его ещё на каникулах, но руководство канала решило сохранить интригу до середины января.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.

В этом году в программе принимали участие знаменитости, которые уже вставали на лёд и смогли зарекомендовать себя и перед жюри, и перед зрителями. Наравне с профессиональными фигуристами селебрити выполняют сложные элементы, вальсируют и вращаются волчком. И ничуть не уступают в технике. А сами выступления завораживают красотой и музыкальным наполнением, напоминая мини-спектакли.

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.

Многие пары не боятся и высоких поддержек, которые хоть и опасны, но очень эффектны. Причём многие непрофессионалы дают фору фигуристам. Например, Вячеслав Чепурченко в паре с Татьяной Волосожар поразил всех своей смелостью и атлетизмом. Олимпийская чемпионка доверяла себя так кружить своему партнёру, что у зрителей замирало сердце, а члены жюри не скупились на восторженные эпитеты.

Евгения Медведева и Даня Милохин.
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Пресс-служба Первого канала.

Конечно, случаются и маленькие неудачи. В прошлом году Евгения Медведева и Даня Милохин жёстко упали при выполнении поддержки, а в этом Регина Тодоренко немного перестаралась и рухнула на лёд с Александра Энберта, перемахнув через его плечо. К счастью, обошлось без травм, но поволноваться пришлось всем. Но в этом весь спорт!

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Пресс-служба Первого канала.
Дарья Мороз и Максим Маринин.
Дарья Мороз и Максим Маринин.
Пресс-служба Первого канала.
Елена Ильиных и Егор Бероев.
Елена Ильиных и Егор Бероев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Алла Михеева и Иван Букин.
Алла Михеева и Иван Букин.
Пресс-служба Первого канала.
Алла Михеева и Иван Букин.
Алла Михеева и Иван Букин.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
Пресс-служба Первого канала.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Пресс-служба Первого канала.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Пресс-служба Первого канала.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Пресс-служба Первого канала.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Пресс-служба Первого канала.

В ожидании финального проката предлагаем вам насладиться самыми красивыми, высокими и опасными поддержками девятого сезона «Ледникового периода».

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость