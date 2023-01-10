В ближайшую субботу, 14 января, Первый канал наконец-то покажет финал нового сезона, который имел подзаголовок «Снова вместе». Зрители ждали его ещё на каникулах, но руководство канала решило сохранить интригу до середины января.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Пресс-служба Первого канала.

В этом году в программе принимали участие знаменитости, которые уже вставали на лёд и смогли зарекомендовать себя и перед жюри, и перед зрителями. Наравне с профессиональными фигуристами селебрити выполняют сложные элементы, вальсируют и вращаются волчком. И ничуть не уступают в технике. А сами выступления завораживают красотой и музыкальным наполнением, напоминая мини-спектакли.

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала.

Многие пары не боятся и высоких поддержек, которые хоть и опасны, но очень эффектны. Причём многие непрофессионалы дают фору фигуристам. Например, Вячеслав Чепурченко в паре с Татьяной Волосожар поразил всех своей смелостью и атлетизмом. Олимпийская чемпионка доверяла себя так кружить своему партнёру, что у зрителей замирало сердце, а члены жюри не скупились на восторженные эпитеты.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Пресс-служба Первого канала.

Конечно, случаются и маленькие неудачи. В прошлом году Евгения Медведева и Даня Милохин жёстко упали при выполнении поддержки, а в этом Регина Тодоренко немного перестаралась и рухнула на лёд с Александра Энберта, перемахнув через его плечо. К счастью, обошлось без травм, но поволноваться пришлось всем. Но в этом весь спорт!

Валерия Ланская и Роман Костомаров. Пресс-служба Первого канала. Валерия Ланская и Роман Костомаров. Пресс-служба Первого канала. Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Пресс-служба Первого канала. Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов. Пресс-служба Первого канала. Дарья Мороз и Максим Маринин. Пресс-служба Первого канала. Елена Ильиных и Егор Бероев. Пресс-служба Первого канала. Виктория Синицина и Иван Скобрев. Пресс-служба Первого канала. Виктория Синицина и Иван Скобрев. Пресс-служба Первого канала. Виктория Синицина и Иван Скобрев. Пресс-служба Первого канала. Алла Михеева и Иван Букин. Пресс-служба Первого канала. Алла Михеева и Иван Букин. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Пресс-служба Первого канала. Регина Тодоренко и Александр Энберт. Пресс-служба Первого канала. Регина Тодоренко и Александр Энберт. Пресс-служба Первого канала. Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв. Пресс-служба Первого канала. Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв. Пресс-служба Первого канала.

В ожидании финального проката предлагаем вам насладиться самыми красивыми, высокими и опасными поддержками девятого сезона «Ледникового периода».