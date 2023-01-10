«Ледниковый период» на Первом канале — уникальная программа, которая позволяет артистам театра, кино, телевидения, эстрады, спорта на миг вообразить себя покорителями стихии.
Оксана Домнина и Марат Башаров.
Пресс-служба Первого канала.
В ближайшую субботу, 14 января, Первый канал наконец-то покажет финал нового сезона, который имел подзаголовок «Снова вместе». Зрители ждали его ещё на каникулах, но руководство канала решило сохранить интригу до середины января.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.
В этом году в программе принимали участие знаменитости, которые уже вставали на лёд и смогли зарекомендовать себя и перед жюри, и перед зрителями. Наравне с профессиональными фигуристами селебрити выполняют сложные элементы, вальсируют и вращаются волчком. И ничуть не уступают в технике. А сами выступления завораживают красотой и музыкальным наполнением, напоминая мини-спектакли.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Пресс-служба Первого канала.
Многие пары не боятся и высоких поддержек, которые хоть и опасны, но очень эффектны. Причём многие непрофессионалы дают фору фигуристам. Например, Вячеслав Чепурченко в паре с Татьяной Волосожар поразил всех своей смелостью и атлетизмом. Олимпийская чемпионка доверяла себя так кружить своему партнёру, что у зрителей замирало сердце, а члены жюри не скупились на восторженные эпитеты.
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Пресс-служба Первого канала.
Конечно, случаются и маленькие неудачи. В прошлом году Евгения Медведева и Даня Милохин жёстко упали при выполнении поддержки, а в этом Регина Тодоренко немного перестаралась и рухнула на лёд с Александра Энберта, перемахнув через его плечо. К счастью, обошлось без травм, но поволноваться пришлось всем. Но в этом весь спорт!
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Пресс-служба Первого канала.
Евгения Медведева и Фёдор Фёдотов.
Пресс-служба Первого канала.
Дарья Мороз и Максим Маринин.
Пресс-служба Первого канала.
Елена Ильиных и Егор Бероев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Пресс-служба Первого канала.
Алла Михеева и Иван Букин.
Пресс-служба Первого канала.
Алла Михеева и Иван Букин.
Пресс-служба Первого канала.
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
Пресс-служба Первого канала.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Пресс-служба Первого канала.
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Пресс-служба Первого канала.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Пресс-служба Первого канала.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв.
Пресс-служба Первого канала.
В ожидании финального проката предлагаем вам насладиться самыми красивыми, высокими и опасными поддержками девятого сезона «Ледникового периода».
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