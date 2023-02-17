«Достаточно видеть её дивное тело»: не стало Ракель Уэлч, самой желанной женщина Голливуда

После непродолжительной болезни скончалась американская актриса и Ракель Уэлч,, сообщает Variety со ссылкой на её менеджера. Ей было 82 года. Ни восхищение Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд прежде, ни восторги Памелой Андерсон в начале нулевых не идут ни в какое сравнение с теми страстями, которые вызывала она.

Венера в меховом бикини

Многие актрисы прославились благодаря фотосессиям в бикини. Но только яркая Ракель Уэлч прославилась, появившись на киноэкране в меховом бикини. Звучит нелепо, но это факт: популярность пришла к актрисе после картины «Миллион лет до нашей эры». Её образ — неандерталки в меховом бикини — был настолько эффектным, что постер с этим образом стал самым продаваемым, а сама актриса — секс-символом. Мужчины сходили по ней с ума и мечтали припасть к её бесподобно красивому телу и ощутить её горячие объятия и ласки.

Ракель Уэлч. kinopoisk.ru

В 1960—1970-х годах Уэлч была международным секс-символом. Тогда кто-то пошутил: «Разве ждут от Джоконды, что она запоёт, зачем же требовать от Ракель актёрской игры — достаточно видеть её дивное тело». Действительно, красота — главный капитал, источник богатства и славы Уэлч.

Слишком экзотична для Голливуда

Настоящее имя актрисы Мария Техада. Дочь боливийца и американки, она родилась 5 сентября 1940 года в штате Иллинойс. В 14 лет юная прелестница добилась победы на конкурсе красоты, а в 20 впервые приняла участие в телепрограмме.

Ракель Уэлч. kino-teatr.ru

Попытки сделать карьеру фотомодели не привели к успеху: как это ни странно теперь звучит, Уэлч «не пошла» — она была слишком экзотична для Америки, только что похоронившей «белокурую богиню» Мэрилин Монро.



В 1963 году Уэлч приезжает в Голливуд: несколько фильмов на ТВ, журнал Life печатает фото начинающей актрисы в купальнике, она знакомится с рекламным агентом Патриком Кёртисом, который становится менеджером Уэлч и вскоре её мужем.

Какие динозавры? Всё внимание на неандерталку!

В английском приключенческом фильме «Миллион лет до нашей эры» Рэкел предстает в образе девушки из первобытного племени. Роль дала возможность актрисе продемонстрировать во всей красе эффектную фигуру, едва прикрытую меховым бикини. Птеродактили, динозавры и прочая доисторическая живность сильно отвлекали внимание зрителя, но Рэкел, перекрашенная в блондинку и причёсанная по последней моде, выиграла конкурентную борьбу.

Ракель Уэлч. kino-teatr.ru Ракель Уэлч. kino-teatr.ru Ракель Уэлч. kinopoisk.ru

Её откровенная сексуальность была замечена, и следующие десять лет Рэкел много снимается в фильмах разных жанров: вестернах, комедиях, детективах, исторических картинах. Нашему зрителю хорошо знакомы её фильмы «Последний круиз на яхте «Шейла», «Вспышка», «Три мушкетера», «Принц и нищий», «Чудовище». И где бы ни снималась «Венера 70-х», она не столько играла очередную роль, сколько представляла в романтическом духе саму женственность.

Секс-символ одежды не снимает

Несмотря на титул секс-символа, актриса никогда не снималась без белья. В 1979 году ей предложили фотосессию в Playboy, на что Ракель ответила: «Снимусь, но раздеваться не буду». Хью Хефнер был крайне недоволен таким ответом, но всё-таки согласился, а позже сказал, что Ракель Уэлч заслуживает статус секс-символа и самой желанной женщины, даже оставаясь одетой.

Ракель Уэлч. kino-teatr.ru Ракель Уэлч. kinopoisk.ru Ракель Уэлч. kino-teatr.ru

После того как в конце 1970-х компания MGM передала роль Уэлч в фильме «Кэннери Роу» молодой Дебре Уингер, обиженная актриса подала в суд и выиграла крупную сумму. Голливуд встал в позу, и долгое время актрису в кино не приглашали. Она активно снималась в Европу. Но всё проходит. Знаком полного примирения с миром кино стало открытие в честь Ракель звезды под номером 2066 на Аллее славы.

Она не стареет!

Ракель Уэлч. kinopoisk.ru

«Если Вы хотите узнать секрет, как сохранить молодость, спросите Рэкел — она не стареет», — советовала Жаклин Сталлоне, мать знаменитого актёра. Уэлч никогда не переставала заботиться о том, что досталось ей от природы. Когда в кинематографической карьере актрисы наступил вынужденный перерыв, она занялась пропагандой здорового образа жизни — выпустила несколько видеокассет с курсами аэробики и элементами йоги. В 45 лет она лихо плясала рок-н-ролл на нью-йоркской сцене, пела в Лас-Вегасе, показывала вечерние платья в Парижском доме моды.