14 января 2023 года стало известно, что Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет. Причиной смерти 79-летней звезды стало тяжёлое заболевание, с которым она долго боролась. Инну Чурикову боготворили зрители, которые знали её по театральным работам и более чем 40 ярким ролям в знаковых советских фильмах. Среди них «Начало», «Морозко», «Тот самый Мюнхаузен», «Васса», «Ширли-Мырли» и другие.

Мужчины говорили об Инне Михайловне: «Она не красива, она прекрасна!». Талант актрисы сочетался с необыкновенным трудолюбием и терпеливым, доброжелательным отношением к окружающим. Она смотрела на мир светло, удивленно и радостно, и этот свет отражался в глазах её героинь. У неё удивительное лицо. Кажется, она могла играть одними глазами. «Я верю каждому её движению, взгляду», — сказала про неё Раневская.

«Не принцесса — королевна!»

Кадр из фильма «Морозко». Скриншот

В связи с Чуриковой часто рассуждали о силе актёрского дарования, рядом с которым и красота не самое главное. Но она — именно тот случай, когда красота внутренняя настолько прорывается во внешнее, настолько затмевает его, что, кажется, смотреть на неё можно часами. И она хрупкая, вибрирующая, как будто тебе одному доступная, и оттого совершенная. Тем, как вспыхивает эта красота, всегда восхищался Марк Захаров, который полюбил её бесповоротно на первой же совместной работе в стенах «Ленкома» в 1975 году. «Царица сцены» — так окрестил любимую актрису Захаров. А он был человек прямолинейный и слов на ветер не бросал.

Творческие поиски в ТЮЗе

Кто бы мог подумать, что угловатая девочка из городка Белебей, о котором вообще мало кто слышал, станет знаменитой на всю страну. Сниматься в кино актриса начала ещё во время учебы в студии при Театре имени Станиславского. Первая роль — «Тучи над Борском», далее последовали «Где ты теперь, Максим?», «Я шагаю по Москве» и «Морозко».

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

Снимаясь в эпизодах, Чурикова искала применение своей нестандартной внешности. Эти же творческие поиски продолжались в Московском театре юного зрителя. Именно на эпизодах Чурикова оттачивала своё ювелирное мастерство актёрской игры. В фильме «Начало» есть эпизод, когда героине Чуриковой предлагают сниматься в кино. После чего её Паша сразу же спрашивает: «Бабой-ягой?» А потом она и зрители вместе с ней узнают, что роль иная — Жанны д’Арк.

«Начало» начал

«Начало» оказалось удивительно автобиографичным и пророческим. Молодой режиссёр Глеб Панфилов когда-то увидел Чурикову именно в образе Бабы-яги в тюзовском спектакле, решил найти и пригласить на главную роль в своём дипломном фильме «В огне брода нет». Роль Жанны д’Арк Инна Михайловна хотела сыграть всю жизнь, но так и не сложилось, как у Паши. Ну, и наконец, фильм стал серьёзным началом для Чуриковой и Панфилова. Вышедшая до этого сильнейшая картина «В огне брода нет» прошла без особого успеха, однако после «Начала» её выпустили в прокат повторно и в этот раз фильм уже был оценен по достоинству.

В чёрном списке

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

Правда, после «Начала» были мешки писем со всей страны, где встречались «добрые» женские советы сменить причёску и пожелания найти другой род занятий, мол, артистки должны быть покрасивее. Что ещё хуже, так считали госчиновники. Они занесли Чурикову в чёрный список людей, создающих негативное представление о том, как выглядит советский человек, и ездить с фильмом по миру ей не разрешили. Она, конечно, узнала об этом позже. А в этом списке, кстати, было немало других достойных людей, например, Ролан Быков, который когда-то и посоветовал Панфилову посмотреть на актрису Чурикову в роли Бабы-яги.

«Дочка , будешь артисткой!»

В Инну очень верила мама. Она говорила: «Если чего захочешь — обязательно добьёшься». А ещё всё время повторяла: «Дочка, будешь артисткой!» Инна тоже очень этого хотела, хотя про себя всегда удивлялась: «Ну как это возможно? Артистки же такие прекрасные». Но маминой веры хватало на двоих. И когда мама настаивала, что дочка — очень красивая, просто увидеть надо, и когда Инну не брали в театральные вузы, а мама успокаивала: эти не взяли, другие возьмут, потому что ты талантливая. Так и вышло. И про красоту, и про талант.

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

Чурикова признавалась: очень уж не хотелось маму огорчать, надо было добиться. Но прежде — пережить смешки съёмочной комиссии и беспардонные заявления насчёт нестандартной внешности, со слезами, конечно же. И ещё много чего. И три года — лисичкой и Бабой-ягой вТЮЗе, куда она поступила на службу. И то, что дальше эпизодов в кино не шло. Ну максимум — Марфушка в «Морозко». Очень смешная, да, очень самобытная, а героиней — да как это возможно! Но мама ей всегда говорила: «Дочка, твой мужчина идёт по тропинке по направлению к тебе». И шёл не просто мужчина, шёл её человек, друг, создатель.

Судьбоносная встреча

Глеб Панфилов искал актрису на роль главной героини в фильме «Святая душа», который вышел потом в свет под названием «В огне брода нет». Инну он увидел по телевизору в тюзовской постановке и направил к ней второго режиссёра фильма со сценарием. История главной героини Тани Тёткиной взволновала актрису. А ещё её беспокоил возраст режиссёра: «Он молодой?» — спрашивала Инна и была разочарована, когда выяснилось, что Глебу Панфилову 32 года, ведь это означало, что он старшее её на девять лет. Но вскоре стало ясно, что у них много общего. Глеб понял её, как никто другой, разглядел многогранность её таланта. В роли Тани Тёткиной прекрасно соединились и трагизм Чуриковой, и её лиричность, страстность и искренность.

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

«Какая это была работа! — признавалась позже Инна Михайловна. — Глеб импровизировал в каждом эпизоде, всё было так не похоже на виденное мною ранее, каждый день открывал новые горизонты в понимании искусства. Я жила словно в каком-то сказочном вихре и, по-моему, всё время ходила с открытым ртом. Да плюс романтическая любовь с таким необычным человеком! Я, мучившаяся своей ненужностью, бессмысленностью того, чем занимаюсь, не удовлетворённая собой беспредельно вдруг начала верить, что могу намного больше того, что во мне до сих пор видели. Это великое ощущение: в тебя поверили!»

«Это и есть подлинно театральное чудо»

Чурикова запросто могла бы играть в ТЮЗе уже в преклонном возрасте. Георгий Натансон, который снимал актрису в эпизоде в «Старшей сестре», говорил о ней так: «Все мы были заворожены удивительной и полной поглощённостью ролью, такой крошечной по объёму и занимавшей так мало места в фильме. Сразу стало ясно, что эту актрису нельзя снимать привычными кинематографическими короткими „кусками“, что её нужно снимать только на одном дыхании, одной сценой, иначе можно расплескать вот эту поразительную актёрскую цельность…»

Такие актрисы — явление штучное. Чурикова — это золотой фонд таланта, самобытности, женственности. Её роли, как наши личные воспоминания.

А Евгений Леонов так писал сыну о Чуриковой: «Эта женщина одарена природной гигантской артистической энергией, а это и есть подлинно театральное чудо. Она убедительна. Рядом с ней никакой иной человеческой правде места нет, всё оценивается в связи с ней. Это, я бы сказал, какой-то мощный центростремительный механизм».

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

Инна продолжила сниматься в фильмах мужа, а вскоре и другие режиссёры разглядели и оценили её мастерство. Зрителям полюбились и запомнились её роли в фильмах Петра Тодоровского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова и других известных режиссёров.

Инна Чурикова. kino-teatr.ru

Марк Захаров пригласил её в «Ленком», и она до сих пор остаётся верна этому театру, играя множество значимых ролей. Теперь зрители, которым раньше она казалась чудаковатой и странной, чуть ли не блаженной, готовы были носить её на руках. Чурикова никогда не боялась быть не такой как все, выглядеть смешной и даже нелепой. Главное для неё — полностью раскрыть роль, вжиться в образ. Глянцевая красота — это не её амплуа, её яркой индивидуальности было бы в нём слишком тесно.

Инна Чурикова. kinopoisk.ru

На счету актрисы много разноплановых ролей. Ее героини часто наделены сильной волей и чистым сердцем. Несмотря на внешнюю хрупкость, они не сгибаются под тяжестью испытаний. Это женщины, на которых держится Россия. И в каждую из них актриса вложила частицу своей души.