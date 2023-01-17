Говорят, отвергнутый знойной итальянкой американский миллиардер Говард Хьюз сказал на каком-то голливудском приёме: «Все её мозги — в бюстгальтере». «Вся его мужественность — на банковском счёте», — не осталась в долгу итальянка. Шпильки насчёт своей внешности и актёрского таланта Джина пропускала мимо ушей, но совершенно не выносила, когда ей отказывали в уме.

Самый красивый ребёнок Италии

Луиджина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городке Субиако, расположенном к югу от Рима. Её отец, Джованни, был простым рабочим на мебельной фабрике, а мать, Джозефина, сидела с детьми дома — Луиджина была второй из четырёх дочерей.

В три года будущую актрису признали самым красивым ребёнком Италии, но богатства семье это не прибавило. В 1945-м всё семейство пешком отправилось в Рим искать лучшей доли. Сёстры Луиджины начали сниматься в кино в эпизодических ролях, а сама она пошла учиться на скульптора в Академию художеств: с детства Луиджина пробовала лепить и зарабатывала, рисуя портреты и шаржи на улицах Рима.

Кинозвезда по ошибке

Кстати, даже став знаменитой актрисой, она всё равно продолжала утверждать, что истинное её призвание — прикладное искусство: «В школе я занималась живописью и скульптурой, а актрисой сделалась по ошибке».

Дебютом Луиджины в кино стала малоизвестная картина «Чеёный орёл». Затем были эпизодические роли в лентах «Лючия ди Ламмермур» и «Любовный напиток». Именно на съёмках последнего старлетку заметил кинорежиссёр Марио Коста. С его подачи Луиджина превратилась в Джину и попробовала свои силы в конкурсах красоты.

Джина Лоллобриджида. IMDB.com

В битве за титул «Мисс Рим» она стала лишь второй, но зрители устроили красотке десятиминутную овацию, и… организаторы просто вынуждены были отправить её на конкурс «Мисс Италия». Там Джина стала третьей, но и этого хватило, чтобы на Лоллобриджиду обратили внимание и стали приглашать сниматься гораздо чаще, чем раньше.

Берегла честь смолоду

В детстве мама говорила Джине: «Дочка, выходи замуж за доктора или за адвоката, и тогда тебе не придётся думать о деньгах». Джина усвоила урок: в 1948 году она познакомилась с врачом из Югославии Милко Скофичем и 15 января 1949 года вышла за него замуж. Молодой супруг немедленно сменил свой белый халат на смокинг и стал продюсером жены.

Джина Лоллобриджида. kinopoisk.ru

В 1950 году Лоллобриджида сыграла в «Собачьей жизни» с самим Марчелло Мастроянни, а в 1951-м получила свою первую главную роль — в антифашистском фильме «Опасно, бандиты!». За эту роль Джина получила миллион итальянских лир (до этого молодой актрисе платили всего тысячу за съёмочный день). Мало того, её пригласили сниматься в Америке. Но сыграв в паре голливудских фильмов, Джина вернулась домой крайне раздосадованная. Сделать карьеру на «фабрике грёз» Лоллобриджиде помешала религиозность: как истая католичка, Джина избегала любых скандалов и берегла свою репутацию.

Танцуй , моя Эсмеральда!

В 1952 году наступил переломный момент в кинокарьере Джины: режиссёр Кристиан-Жак утвердил её на главную роль в исторической комедии «Фанфан-тюльпан». Красотка Аделина, тяжёлая на руку и бойкая на язык девушка из народа, триумфально протанцевала по мировым экранам, покоряя сердца мужчин от 16 до 60. Тёмные миндалевидные глаза, сочные губы, пышные локоны, изумительный бюст в соблазнительном декольте сделали своё дело: не юная уже актриса (на момент триумфа ей было 27 лет) в одночасье стала суперзвездой.

Джина Лоллобриджида. kinopoisk.ru

В 1954 году журнал «Тайм» назвал эту непокорную красотку с острым язычком и соблазнительной фигуркой секс-бомбой своего времени. Простые итальянки в исполнении Лоллобриджиды завораживали зрителей и вызывали одобрение критиков. Вся Италия следила за взлётом и победами обожаемой актрисы. Ни Софи Лорен, ни Сильвана Маньяно не могли сравниться с ней по популярности.

Джина Лоллобриджида. kinopoisk.ru

В 1956-м Лоллобриджидой была взята ещё одна высота: ей досталась роль Эсмеральды в фильме «Нотр-Дам де Пари»… Прекрасная цыганка без роду и племени, которой суждено погибнуть из-за собственной красоты, — сколько сердец она разбила! Потрясающий актёрский дуэт с Энтони Куинном, безупречная работа режиссёра Жана Деланнуа — этот фильм стал мировой классикой. Дальше был Голливуд: Джину приглашали сниматься в масштабных исторических фильмах. Она привыкла чувствовать себя как дома посреди декораций, изображающих роскошные дворцы и сцены сражений.

Джина Лоллобриджида. IMDB.com

Любви все возрасты покорны

В 1957 году 30-летняя Джина родила сына — Милко-младшего. С младенчества мальчик кочевал по съёмочным площадкам вслед за матерью, однако, повзрослев, выбрал иное поприще: Милко стал известным экономистом. В 1971 году Джина развелась с мужем. Причины развода нигде не разглашались. Многочисленные поклонники актрисы незамедлительно бросились завоёвывать неприступный бастион по имени Джина.

Джина Лоллобриджида. IMDB.com

Лоллобриджида держала своих ухажёров в ежовых рукавицах. «Любовь — лучшая косметика», — говорила она журналистам, но близко к сердцу никого не подпускала. А ведь среди поклонников Джины были и итальянские бизнесмены, и французские режиссёры, и американские музыканты. По собственному признанию Джины, даже трое актёров из России добивались её расположения. Но в итоге сердце Лоллобриджиды досталось испанскому бизнесмену, который моложе актрисы на 34 года, что, впрочем, нисколько не мешало их страсти.

«В кино вместо бюста надо показывать сердце»

В 1972 году Джина сыграла фею в «Приключениях Пиноккио» и на этой волшебной ноте завершила большую карьеру в кино. Актриса считала, что каждая новая роль должна затмевать предыдущую, что «в кино вместо бюста надо показывать сердце», а режиссёров, с которыми бы ей удалось воплотить свои замыслы, по её мнению, уже не осталось.

У Лоллобриджиды началась вторая жизнь — жизнь женщины, которой не хочется стареть. Она снимала документальные фильмы, брала интервью у самого Фиделя Кастро, поддерживала благотворительную деятельность матери Терезы.

Женщина мира

И даже, почти в буквальном смысле, прикрывала грудью итальянских солдат! Дело в том, что во время вооружённого конфликта в Ливане министр обороны Сирии Мустафа Тлас требовал от арабов не стрелять в итальянцев. Он был страстным поклонником Лоллобриджиды и не хотел огорчать любимую актрису гибелью её соотечественников.

Джина Лоллобриджида. IMDB.com

А ещё Джина активно занималась скульптурой. Её статуэтку в качестве приза вручают на кинофестивале «Балтийская жемчужина», в 2003 году Пушкинский музей проводил выставку её работ.

Джина не признавала пластических операций. Её тётка дожила до 113 лет, а сама актриса в 79 едва не вышла замуж — Лоллобриджида передумала только из-за излишнего внимания папарацци.