Нынешний год для Адриано Челентано юбилейный сразу по двум причинам: 6 января ему исполнилось 85 лет, а ещё ровно 60 лет назад он встретил Клаудию Мори. Это в кино на его долю выпало страстно любить не один десяток красавиц, а добрая половина женщин планеты мечтала оказаться в его объятиях. В реальной жизни Адриано безумно влюблён только в одну-единственную женщину. Ко всем прочим талантам знаменитого итальянца можно добавить умение любить, ценить и беречь.

Младший и непутёвый

В семье Челентано все были прекрасными певцами. Особенно хорош был голос у матери Джудитты. По вечерам вся семья собиралась вместе и пела. Правда, младшенький, Адриано, чаще всего только слушал — как-то повелось считать, что ему голоса Бог не дал. Он был поздним, слабым ребёнком, от него никто не ждал особых талантов. Он даже не окончил школу: учёба давалась ему трудно, не хватало усидчивости и сообразительности. Забросив занятия, Адриано решил стать часовщиком.

Элвис по-итальянски

Напротив часовой мастерской, в витрине музыкального магазина красовался портрет Элвиса Пресли, и подмастерье часовщика всё чаще отрывал взгляд от скучных механизмов и глядел на ту сторону улицы, где задерживались восхищённые девушки.

Адриано Челентано. kartinkin.net

Он стал слушать Элвиса, брать в руки гитару, наигрывать его песни, а потом и не только его. Адриано блестяще пародировал итальянских звёзд того времени, неизменно собирая вокруг себя поклонников и зевак. И так лихо у него это получалось, что его стали приглашать выступать на праздниках и участвовать в конкурсах.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды Челентано не победил в европейском конкурсе рок-н-ролла, исполнив собственную песню. Тогда он стал знаменитым не только на своей родной улице, где давно слыл первым парнем, — он стал национальным героем.

Адриано Челентано. kinopoisk.ru

Неудивительно, что артистизм и пластика певца вскоре привлекли внимание кинопродюсеров. Адриано было всего 20, когда он начал сниматься в кино. Ему повезло: его непосредственность сразу оценили по достоинству и все последующие годы Челентано словно бы играл самого себя — пронырливого, взрывного, смешного и справедливого.

Лысеющий и неотразимый секс-символ

Челентано стал секс-символом, несмотря на маленький рост, раннюю лысину и брутальность неотёсанного южанина. А может быть, благодаря? Так или иначе, но от него исходит невероятная мужская энергия.

Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого». Скриншот.

Женщины сходили с ума от его взгляда, невероятной пластики и низкого голоса с хрипотцой. Челентано ни к чему мощные голосовые связки, его голос — не результат их работы, он идёт от самого сердца. Когда на Челентано обрушилась слава, девушки проникали в его дом, раздевались перед ним и плакали от любви. Однажды певец даже попал в больницу от нервного срыва — кто тут выдержит!

Адриано Челентано. kinopoisk.ru

Адриано снимался с разными красавицами, целовал в кадре саму Софию Лорен! А чего стоит пара Челентано и Орнелла Мути! С самой красивой итальянкой он снимался не раз, но как бы ни стремилась публика поверить в их любовь, роман между актёрами так и остался пустым домыслом. Постоянно окружённый множеством прекрасных женщин, он всегда был верен своей жене.

Одна и на всю жизнь

Бесспорно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Челентано счастлив в браке уже 59 лет! В это трудно поверить, но за долгие годы совместной жизни с Клаудией Мори они ни разу всерьёз не поругались. И это итальянцы, у которых страсти и скандалы в крови! До Клаудии Челентано четыре года был помолвлен с другой женщиной, но, встретив Мори, женился без промедления.

Адриано Челентано и Клаудия Мори. kartinkin.net

Они познакомились на съёмочной площадке фильма «Какой-то странный тип». Клаудия удивлённо посмотрела на низкорослого партнёра с обезьяньей внешностью: «Да, не повезло…» Однако к концу первого же съёмочного дня поняла, что влюбилась по уши.

«Семья — лучшая вещь на свете, если только повезёт, — сказал как-то Адриано. — Она даёт силы, поддерживает и питает». Ему повезло. Жена любила в нём не только мужчину, ей нравился «странный тип» Челентано. Она всю жизнь была его имиджмейкером. Клаудия ушла из кино и занималась исключительно карьерой мужа. Мори смогла уловить суть, почувствовала его неповторимый стиль и всячески поддерживала дурачества — подбирала смешные рубахи, нелепые костюмы, кричащие галстуки и ботинки.

Отцовский инстинкт

У Челентано две дочери и сын. Таких отцов, как Адриано, надо ещё поискать. Клаудиа даже называет мужа итальянской мамочкой: его дети всегда были «самые лучшие, красивые и талантливые», на дни рождения он собственноручно пёк им торты и готов был исполнить любую прихоть. Челентано с лёгкостью отменял дела и оставался с детьми, если знал, что это доставит им радость. Но, растворяясь в своих чадах, он никогда не переставал быть любящим мужем.

Адриано Челентано с супругой. CCO

На вилле певца в пригороде Милана есть роскошный фонтан, который украшен скульптурой его жены. Челентано без устали признаётся в любви Клаудии и страдает, когда ему кажется, что она любит его недостаточно сильно: «Я мог бы прожить без славы и поклонников, но без неё — ни в коем случае!»

Склонный от природы к эпатажу и бурному проявлению эмоций, Адриано оказался в надёжных руках, умеющих дозировать этот дар.

Второй после папы

Его положение в Италии трудно переоценить. В своё время даже могущественный Берлускони не осмеливался возразить Челентано, который делал популярное ток-шоу на его канале. В то время как другие ведущие за вольные суждения быстро лишались работы, надавить на Челентано значило, распрощаться со своим рейтингом, потому что по сути, это значило обидеть народ.

Адриано Челентано. kinopoisk.ru

Вне всякого сомнения, если бы Челентано только захотел стать политиком, страна единодушно проголосовала бы «за». Он хотел когда-то, но передумал, решив, что на своём месте может сделать куда больше. А ещё потому, что ему было жаль времени, которое можно отдать любимой женщине.

Лучшая пара в мире

La coppia piu bella del mondo, то есть «Самая прекрасная в мире пара» — так называлась песня, которую супруги спели дуэтом в 1967 году. Потребность в том, чтобы рядом была именно Клаудия, у Андриано со временем только увеличивалась, и духовная потребность превосходила физическую.

Адриано Челентано. kinopoisk.ru

Сама Клаудия свой брак с Челентано считает самым успешным выбором, который она когда-либо сделала. Конечно, её карьера могла бы сложиться более успешно, если бы она не родила одного за другим троих детей и если бы её муж не был любимцем всей страны, но всё же она сумела не провести жизнь в фартуке у плиты.

Адриано Челентано и Клаудия Мори. IMDB.com

Всё проходит — это известно, и важно только то, что неизменно. Например, то, что они, в общем-то, уже пожилые люди, воспитавшие троих детей, прожившие вместе больше полувека, просыпаются вместе, пьют свой утренний кофе и говорят о том, как они себя чувствуют и что думают, и им это по-прежнему интересно… Вы можете себе представить, сколько тысяч раз всё это было?