Пока весь честной народ встречал Новый год, поглощая салаты и десерты под «голубые огоньки» и комедии Гайдая, в мире видеосервисов случился громкий скандал — онлайн-кинотеатр KION без объяснения причин снял с показа телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором в самый последний момент обнаружилось участие опального Ивана Урганта.

В последний момент

Пресс-служба KION обещала с помощью музыкальной сказки-утренника со звёздами отечественного кино поднять всем настроение в конце сложного со всех точек зрения года. Но как говорил Виктор Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда». Телеспектакль, снятый в стилистике советской телепередачи «Будильник», в которой взрослые актёры часто играли детских персонажей, удалили из библиотеки видеосервиса в самый последний момент. Уже к вечеру 31 декабря найти его было невозможно. Пришлось всем желающим отправиться на пиратские сайты и торрент-трекеры, где «Происшествие в стране Мульти-Пульти» сразу стало хитом раздач.

Старая сказка на новый лад

Спектакль снят по пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука, которую в 1982 году выпустила студия грамзаписи «Мелодия». В ней действуют герои советских фильмов и мультфильмов — Крокодил Гена, Чебурашка, Шапокляк, Заяц и Волк, Карлсон, Трус, Балбес, Бывалый и бременские музыканты. Естественно, сюжет 40-летней давности был адаптирован под текущие реалии.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти». kino-teatr.ru

Стоит отметить, что во время рекламирования проекта сообщалось об участии в проекте целого созвездия российских актёров: Сергея Бурунова, Александра Петрова, Данилы Козловского, Евгения Цыганова, Тимофея Трибунцева, Ксении Раппопорт, Виктории Исаковой, Алексея Серебрякова. А потом грянула сенсация!

Иван Ургант. Пресс-служба Первого канала.

В самый канун Нового года трансляцию фильма и своё участие в нём анонсировал Иван Ургант. Он опубликовал в своих социальных сетях промо-ролик, в котором предстал в образе Карлсона: «И говорят люди: „Он улетел, обещал вернуться“. Куда я улетел? Может, я вообще не улетал? Почему я должен отчитываться, улетал я или нет, когда я вернусь, когда я не вернусь? Ну в смысле не я, а мой персонаж», — пошутил телеведущий, призвав не пропустить премьеру.

Рано радовался

Однако рано радовался Ургант. Не прошло и суток, как Ивана снова отменили. А вместе с ним и весь фильм — сказку сняли с проката. «Официальных комментариев и причин снятия нет. Но и так понятно. Ночью у проекта появилась новая „афиша“, где роль Карлсона играет Иван Ургант. И даже трейлер появился в стилистике „Вечернего Урганта“. До этого Ургант нигде заявлен не был», — сообщила кинокритик Арина Бородина.

Иван Ургант. Скриншот.

Запрет на показ стал предметом горячего обсуждения в медиа-сообществе и крупных телегам-каналах. «Быстро разобрались, онлайн-кинотеатр удалил новогодний спектакль спустя всего несколько часов после премьеры — до Нового года он так и не дожил», — написали в паблике «НеМалахов». «Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу», — прокомментировал ситуацию Ургант в беседе с РБК.

Персона нон-грата

Так новый, 2023 год начался для 44-летнего шоумена фактически с запрета на профессию. Многие уверены, что проект постигла печальная судьба именно из-за Урганта, который подвергся так называемой «отмене».

Иван Ургант. Скриншот.

Ранее шоумена не включили в актёрский состав новых «Ёлок», заменили на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге, перспективы возвращения в эфир Первого канала очень туманны.

«Просто интересно, за что так жёстко отменили Урганта. За первую эмоциональную реакцию на начало CBО? За демарш команды „Вечернего Урганта“? За поездку в Израиль? Есть ощущение, что кто-то просто давно заточил зуб на шоумена, ждал удачного момента — и вот, вуаля», — написали админы телеграм-канала «Антиглянец».

Полка снятых проектов

Это не первый случай, когда на фоне проведения специальной военной операции и усложнения политического климата из расписания премьер или каталогов онлайн-кинотеатров стали исчезать проекты. Например, ещё весной прошлого года, за неделю до предполагаемого старта, был отменён прокат экранизации романа Виктора Пелевина «АМПИР V» и его дальнейшие перспективы очень туманны.

Онлайн-площадки, до недавнего времени ощущавшие свободу в выборе тем и формы для своих произведений, столкнулись с новой реальностью. И если сериальной версии «Союза спасения» удалось вернуться в каталог всё того же KION, то сатирический проект «Горемыки», отдельные эпизоды которого то исчезали со стриминга Premier, то появлялись там вновь, пропал из рекомендаций. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра Софьи Митрофановой, сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время.