М-м-м-м… Масленица! Что вам нужно знать, чтобы испечь идеальные блины

Блины появились на Руси ещё во времена язычества и своей круглой формой и румяным цветом символизировали солнце. За быстроту и простоту приготовления это блюдо в почёте и сейчас. Блины готовят часто, а уж на Масленицу, которая в этом году нначинается 20 февраля — сам бог велел!

Праздник живота

Рецептов блинов существует предостаточно. Тем более что разновидности этого блюда встречаются в кухнях разных народов. Характерная особенность русской кухни — использование для выпекания блинов не только пшеничной муки, но и гречневой, ржаной, а также овсянки и манки.

Блины. freepik.com/bearfotos

Блины готовят на воде, молоке, кефире, ряженке, дрожжах, с яйцами и без них. Блинчики можно сделать пышными или тонкими, ажурными или сплошными, с начинкой или с припеком. Для приготовления последних на разогретую и смазанную жиром сковороду кладут припек (кусочек рыбы, рубленое яйцо, жареный лук), сверху заливают тестом и жарят как обычно. Подают к блинам масло, сметану, мед, варенье, икру, рыбу. Ещё из блинов делают пироги и торты.

Приготовление блинов не требует особой подготовки. Простые, доступные всем ингредиенты смешиваются и жарятся. Что может быть легче? Правда, у некоторых хозяек не только первый блин получается комом…

Секреты мастерства

Блины. freepik.com/mdjaff

Из какой бы муки вы ни готовили тесто для блинов, оно должно получиться однородным и иметь консистенцию жирных сливок или жидкой сметаны. При этом лучше жидкость вливать в муку, а не наоборот. Опытные хозяйки знают, что муку надо просеять в кастрюлю горкой, сделать углубление, влить слегка взбитые яйца, добавить половину жидкости (комнатной температуры или немного подогретой) и начать замешивать тесто венчиком. Затем нужно порциями влить оставшуюся жидкость, размешать и добавить масло. Если появились комочки, тесто можно процедить или ненадолго оставить, а потом ещё раз взбить венчиком.

Жидкое начало

Если добавить в тесто газированной воды, блины получатся ажурными. Блины на молоке, пожалуй, наиболее привычные — они получаются тонкими, нейтрального вкуса, идеальны для фарширования. Блины на кефире своеобразные: напиток придаёт тесту кислинку, что в сочетании со сливочным маслом, которым смазывают блины, рождает пикантный привкус. Некоторые хозяйки пекут блины на обычной воде, и получаются они порой более тонкими, хрустящими и вкусными. НО белки и желтки для таких блинов взбивают по отдельности, а потом смешивают в тесте. Некоторые кулинары готовят оригинальные блины на пиве, томатном соке или ряженке.

Дело вкуса

Блины. freepik.com/bearfotos

Хотите поэкспериментировать, но боитесь неудачи? Тогда для начала включите в ваш привычный рецепт разные добавки: изюм, сушёную вишню, кусочки сухофруктов или по щепотке молотых корицы, имбиря, гвоздики.

Теперь о сахаре. Кто-то любит сладкие блины, да ещё и со сгущенкой или вареньем. Дело вкуса! Но учтите, что сладкие блины печь надо осторожнее: они румянятся быстрее, верхняя сторона не успевает полностью схватиться, тесто на ней остается мокрым. Поэтому делайте огонь под сковородой поменьше.