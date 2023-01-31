Вам, наверняка, доводилось готовить и пробовать множество блюд из пасты — одного из из самых популярных блюд в мире. Каннеллони с фаршем, запеченные в духовке — представляют собой большие макароны-трубочки, фаршированные мясом. Готовятся быстрее лазаньи, но также вкусны и аппетитны.

Каннеллони с фаршем

Требуется на 4 персоны: 250 г каннеллони (трубочек), 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 450 г рубленой говядины, 200 г томатов, 225 г свежего шпината, 1 ч. л сушёного базилика, соль и молотый чёрный перец по вкусу, 4 ст. л. растительного масла, 2−3 веточки базилика для украшения. Для соуса: 25 г сливочного масла, 25 г муки, 450 мл молока, 75 г сыра чеддер.

Как приготовить? Нагрейте духовку до 200 °C. Обдайте томаты кипятком, снимите с них кожицу и мелко порубите. Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте и обжарьте на 2 ст. л. растительного масла. Выложите рубленое мясо и жарьте при постоянном помешивании до готовности. Добавьте к мясу томаты, шпинат, сушёный базилик, соль и перец. Накройте крышкой и тушите 15−20 мин. Дайте остыть. Наполните мясным фаршем каннеллони и выложите в смазанную оставшимся растительным маслом

форму.

Сыр натрите на крупной тёрке. Растопите на сковороде сливочное масло и подрумяньте муку. Влейте молоко. Загустите соус, снимите с огня, добавьте 50 г сыра, соль и перец. Полученным соусом полейте трубочки, посыпьте оставшимся сыром и запекайте в духовке 30−35 мин. Украсьте блюдо базиликом.

Салат «Сомбреро»

Требуется на 4 персоны: 350 г ветчины, 150 г сладкого перца, 1 маленькая луковица, 1 пучок зелени петрушки, 100 г консервированной кукурузы, 100 г консервированного горошка, 1 кочан салата «Айсберг», 1 ст. л. уксуса, 4 ст. л. растительного масла, соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Нарежьте перец на небольшие кусочки. Консервированные кукурузу и горошек откиньте на сито и дайте жидкости стечь. Луковицу очистите, вымойте и разрежьте на 8−10 частей. Ветчину порежьте небольшими кубиками и добавьте к сладкому перцу, кукурузе и горошку. Петрушку вымойте и обсушите. Оставьте несколько листиков для украшения, оставшуюся зелень мелко порубите.

Все компоненты салата хорошо перемешайте. Растительное масло, уксус, молотый чёрный перец и соль тщательно взбейте. Заправьте салат получившимся соусом и перемешайте. Кочан салата разберите на листья, вымойте их холодной проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и красиво разложите на блюде. Сверху выложите готовый салат и украсьте его зеленью петрушки.