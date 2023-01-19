Блюда из курицы занимают прочное место в нашем меню, пользуясь равным успехом и в будни, и в праздники.

Курица с чесноком

Требуете на 6 персон: 1 большая курица, 2 ст. л. оливкового масла, 1 морковь, 1 сельдерей, 1 красная луковица, 40 г масла, 1 головка чеснока, перец и соль по вкусу, 1 ст. л. эстрагона, 225 мл сухого вермута, 100 мл куриного бульона. Для соуса: 150 мл сметаны, 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. эстрагона, 1 французский батон.

Как приготовить? Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте сельдерей, морковь и лук до готовности. Переложите всё в форму для запекания. Смешайте масло с чесноком и эстрагоном, заправьте и натрите частью смеси курицу. Положите птицу на подготовленные овощи, вокруг обложите её очищенными чесночными дольками. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 35 минут. Переверните курицу, полейте вермутом и бульоном. Снова поставьте в духовку на 45 минут, периодически поливая соком. Запекайте до золотистого цвета. Переложите курицу и чеснок на подогретое блюдо, накройте фольгой и дайте постоять.

Для соуса переложите оставшиеся овощи в другую посуду. Добавьте сметану, горчицу и эстрагон. Посолите, поперчите и перелейте в соусницу. Подавайте с поджаренными на растительном масле ломтиками батона с чесноком.

Cовет Чтобы понять, готова ли курица, проткните её острым ножом или вилкой — если сок прозрачный, можно подавать на стол.

Зимний пирог с брусникой

Требуется на 6 персон: 2 стакана брусники, 1 стакан сахарного песка, 0,5 стакана сметаны. Для теста: 6 яиц, 1,5 стакана сахарного песка, 200 г растопленного масла или маргарина, 0,5 л воды, 0,5 л молока, дрожжи, мука пшеничная, 1 сырой желток, сахарная пудра, немного соли.

Как приготовить? Масло или маргарин разотрите добела, добавьте воду, молоко, немного соли, дрожжи, всё тщательно перемешайте, всыпьте муку и замесите однородное, пластичное, податливое тесто, накройте его салфеткой, дайте примерно 20 минут постоять.

Бруснику тщательно переберите и несколько раз промойте под струей холодной воды. Затем добавьте к ней сахарный песок, сметану и осторожно перемешайте.

Тесто разделите на две равные части, каждую раскатайте в виде овальной лепешки толщиной 1 см, одну выложите на смазанный маслом противень, разровняйте, а сверху равномерно положите бруснику, пересыпанную сахаром, аккуратно загните края теста, сверху накройте второй овальной лепёшкой и аккуратно защипите края, смажьте сырым желтком. Выпекайте в хорошо разогретой духовке при температуре примерно 210 °C до готовности. Остудите и украсьте сахарной пудрой. Края пирога при желании можно смазать мёдом и украсить миндальной крошкой или молотыми орехами.