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Новогоднее меню: готовим густой cуп из говядины с пивом и салат из кальмаров в заварных булочках

Нет ничего лучше после зимней прогулки, чем тарелка густого супа. Он может стать и первым, и вторым блюдом. И согреет, и насытит!

Густой суп.
Густой суп.
freepik.com/KamranAydinov

Густой cуп из говядины с пивом

Требуется на 6 порций: 1,5 л говяжьего бульона, 500 мл светлого пива, 600 г говядины, 4 средние картофелины, 4 маленькие морковки, маленький пучок петрушки, 1 средняя луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, ½ ч. л. паприки, 1−½ ч. л. сахара, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Очистите лук и нарежьте кубиками. Чеснок мелко порубите. Мясо нарежьте кубиками со стороной 1−2 см. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле. Выложите половину мяса и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки. Переложите на тарелку, добавьте в кастрюлю ещё немного масла и обжарьте оставшееся мясо, переложите на тарелку.

Положите в кастрюлю лук и жарьте 3 минуты, затем добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Влейте пиво и бульон, добавьте томатную пасту, паприку, соль, перец и сахар. Верните говядину в кастрюлю, перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 1,5 часа на медленном огне.

Пока тушится мясо, очистите картофель и морковь. Морковь нарежьте толстыми кружками, картофель разрежьте на 4 части. Добавьте морковь и картофель в кастрюлю, накройте крышкой и варите суп ещё 30 минут. Если жидкость сильно уменьшилась, подлейте в кастрюлю 1−2 стакана горячей воды. Посолите и поперчите суп по вкусу.

Снимите кастрюлю с огня и остудите суп. Оставьте минимум на 10 часов. Перед подачей разогрейте суп и посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

Салат из кальмаров в заварных булочках

Требуется на 10 порций. Для салата: 600 г кальмаров, 6 яиц, 1 большой сладкий красный перец, 5 перьев зелёного лука, 5 веточек укропа, 180 мл майонеза, соль, свежемолотый перец. Для булочек: 50 г муки, 40 г сливочного масла, 1−2 яйца, 100 мл воды, щепотка соли.

Как приготовить? Нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и положите в сотейник с солью. Влейте воду и поставьте на огонь. Доведите до кипения. Постоянно мешая венчиком, всыпьте в кастрюлю всю муку. Продолжайте взбивать смесь до тех пор, пока она не начнёт отставать от стен сотейника и не соберётся в ком. Переложите тесто в миску и остудите.

Влейте слегка взбитые яйца в миску с тестом в несколько приемов, каждый раз хорошо взбивая, пока тесто не станет гладким и однородным (вам может понадобиться чуть больше или меньше взбитых яиц).

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите два противня бумагой для выпечки. Двумя ложками сформируйте из теста шарики (или воспользуйтесь кулинарным мешком) и положите их на противень. Выпекайте 20−25 минут, пока шарики не увеличатся в объёме и не станут золотистыми. Проколите ножом в каждой заварной булочке маленькую дырочку и верните противни в духовку на 5 минут. Остудите и надрежьте булочки пополам.

Отварите кальмаров в кипящей подсоленной воде 5 минут. Откиньте на дуршлаг и остудите. Нарежьте небольшими кубиками. Очистите сладкий перец от семян и перегородок и нарежьте маленькими кубиками. Зелёный лук и укроп мелко нарежьте.

Яйца положите в холодную воду и сварите вкрутую. Очистите, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте ингредиенты салата в миске и заправьте майонезом. Посолите и поперчите. Разложите салат в остывшие булочки.

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