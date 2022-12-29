Праздники — не время для диет. Порадуйте себя эффектными блюдами, которые точно не останутся незамеченными. В Новый год все мы становимся немного детьми, поэтому у нас есть и рецепт на десерт.

Рулет из свинины с яблоками

Требуется на 6−8 порций: кусок свиной корейки без костей весом 1,5−2 кг, половина веточки

розмарина, 10 веточек тимьяна, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, соль, свежемолотый чёрный перец.

Для начинки: 1,3 кг зелёных крепких яблок, ¾ стакана коричневого сахара, 3 средние красные луковицы, 7 см корня имбиря, 2/3 стакана сушёной клюквы или изюма, 1 стакан яблочного уксуса, 1 стакан пива, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. семян горчицы, ¼−½ ч. л. молотого острого красного перца, ¼ ч. л. молотой гвоздики, ¼ ч. л. соли, оливковое масло.

Как приготовить? Надрежьте острым длинным ножом корейку в середине по длинной стороне, не дорезая до конца примерно на 1 см. Держа нож параллельно рабочей поверхности, подрезайте мясо вправо и влево от разреза, чтобы получить пласт толщиной 1 см. Слегка отбейте мясо, чтобы выравнять толщину. Приправьте мясо со всех сторон солью и перцем.

Мелко порубите листочки розмарина и тимьяна. Очистите и измельчите чеснок. Смешайте чеснок, тимьян и розмарин с оливковым маслом и смажьте этой смесью внутреннюю поверхность мяса. Прикройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час. Очистите лук и измельчите. Яблоки очистите и нарежьте крупными кубиками. Очистите имбирь и очень мелко нарежьте или натрите на тёрке.

Нагрейте в сковороде оливковое масло, положите лук и жарьте до золотистого цвета. Добавьте имбирь и яблоки и жарьте вместе 2−3 мин. Положите специи, коричневый сахар, клюкву или изюм, влейте пиво и уксус и немного посолите. Тушите смесь на медленном огне, пока жидкость не выпарится. Снимите с огня и остудите.

Разогрейте духовку до 180 °C. Положите на рабочую поверхность корейку и выложите на неё слой начинки, не доходя до краев на 1,5−2 см. Сверните рулет и плотно обвяжите кулинарным шпагатом. Запекайте из расчета 25 мин. на каждые 500 г веса свинины, поливая соком, образовавшимся на дне формы, каждые 15 мин.

Торт-мороженое с миндалём и карамелью

Мороженое. freepik.com/pvproductions

Требуется на 6−8 порций. Для основы: 300 г печенья, 100 г шоколада, 30 г сливочного масла. Для карамельного соуса: 225 г сахара, 100 мл сливок жирностью 33%, 70 г сливочного масла, 65 мл воды. Для наполнения: 250 г шоколадного мороженого, 500 г ванильного пломбира, 350 г замороженной малины (можно использовать другую ягоду), 150 г шоколада, 2/3 стакана миндаля.

Как приготовить? Для основы измельчите печенье в кухонном комбайне в крошку. Растопите шоколад на водяной бане, смешайте с маслом и перемешайте с печеньем. Выложите смесь в форму диаметром 25 см и утрамбуйте. Уберите в морозильник на 30 минут.



Приготовьте карамельный соус. Насыпьте в сотейник сахар, влейте воду и поставьте на средний огонь. Дождитесь, когда сахар начнёт таять, увеличьте огонь до сильного. Не мешайте смесь, иначе начнётся кристаллизация! Держите сотейник на огне, пока масса не станет янтарно-золотистого цвета. Снимите с огня и влейте сливки. Аккуратно, смесь будет брызгаться! Перемешайте деревянной ложкой и добавьте масло. Размешайте и остудите. Обжарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и порубите.

Достаньте форму с основой из морозильника и наполните шоколадным мороженым. Полейте половиной карамели и посыпьте половиной миндаля. Прикройте плёнкой и уберите в морозильник на полчаса.

Мелко нарежьте шоколад. Пломбир смешайте с шоколадной крошкой и ягодой, уберите в морозильник на 30 минут. Сформируйте при помощи ложки для мороженого шарики и выложите на торт (окунайте ложку в горячую воду, перед тем как зачерпнуть мороженое, так шарики получатся ровнее). Полейте торт оставшейся карамелью и посыпьте миндалём. Уберите в морозильник минимум на 4 часа.