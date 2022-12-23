Часто после праздников в памяти остаются лишь бесконечные застолья и телевизионные трансляции. А между тем, новогодние каникулы это прекрасное время, чтобы сблизиться с родными и сформировать «банк счастливых воспоминаний», который поможет вашей семье пережить даже самые непростые времена.

Праздничная фотосессия

Празднование Нового года. freepik.com/prostooleh

Новогодний антураж прекрасный фон для семейных снимков. Воспользуйтесь услугами профессионального фотографа, посетите по-новогоднему оформленную фотостудию. Вы обязательно получите удовольствие, когда увидите идеальный портрет своей счастливой семьи. А после праздников можно будет похвастаться на работе стильными фотоснимками.

Рождественское представление

Маскарад. freepik.com/KamranAydinov

Чтобы праздник стал по-настоящему запоминающимся и для гостей, и для домочадцев, посвятите дни после встречи Нового года подготовке рождественского представления. Это может быть праздничный концерт, состоящий из отдельных номеров, в котором каждый из домочадцев сможет продемонстрировать свои таланты. Может, вы подготовите традиционный новогодний костюмированный спектакль. Если нет желания наряжаться самим, можно изготовить бумажные фигурки и показать восхищённой публике кукольный спектакль, прячась за импровизированной ширмой. Главное привлечь к процессу всех домашних, чтобы общее дело стало поводом для гордости за свою творческую семью!

Домашний коктейль-бар

Коктейли. freepik.com/Racool_studio

Удивите семью изысканными и необычными напитками организуйте на время каникул домашний коктейль-бар. Это разнообразит традиционный новогодний «праздник живота»! Для мамы кофе, приготовленный по рецептам разных стран мира, для детей молочные коктейли с различными добавками, а для папы напитки покрепче (только вечером и в умеренных дозах)! Пробовать новое, удивлять близких что может быть приятнее?

Любимое хобби или изготовление поделок

Игра в карты. freepik.com/Freepik

Выключите телевизор и посвятите время любимому хобби. Обязательно привлеките к этому увлекательному процессу детей. Дети против выключенного телевизора (компьютера, планшета)? Схитрите! Скажите, что антенна сломалась, монитор вышел из строя и т. п. Главное побудьте наедине с близкими, не отвлекаясь на чужую экранную жизнь. Предложите сыграть в настольные игры, карты, лото. Увлеките своих детей изготовлением поделок из подручных материалов, приготовлением новых необычных блюд и т. п. Для современных детей очень важно понять, что дома можно заниматься не только компьютерными играми и просмотром мультиков.

Традиционные зимние забавы

Катание на санках. freepik.com/Freepik

Достаньте коньки, лыжи или санки. Отправляйтесь всей семьёй на каток, в ближайший парк или на снежную горку. В парках или крупных усадебных комплексах можно покататься на знаменитых русских тройках. А можно просто устроить битву снежных крепостей в собственном дворе или организовать конкурс красоты снежных баб… Любой активный отдых не оставит места для послепраздничной апатии. Захватите с собой фотоаппарат, чтобы пополнить ваш семейный альбом динамичными снимками.