Ёлка, мандарины, шампанское, салат оливье, подарки, Дед Мороз… этот список можно продолжать бесконечно. Впереди самый любимый праздник. Чем удивить гостей и близких? Чтобы немного облегчить вам жизнь, предлагаем три необычных рецепта.

Слоёный салат «Новогодний шарик»

Требуется: 500 г варёной ветчины, 100 г тонких ломтиков салями, 300 г сыра, 8 яиц, 350−400 г майонеза, 5 средних картофелин, 5 средних морковок, 2 яблока Гренни Смит, 1 пучок зелёного лука, соль, свежемолотый чёрный перец, зёрна граната для украшения.

Как приготовить? Сварите морковь и картофель в мундире в подсоленной воде. Остудите и очистите, натрите на крупной тёрке. По отдельности смешайте картофель и морковь с небольшим количеством майонеза, посолите. Сварите яйца вкрутую, обдайте холодной водой и очистите. Разделите на белки и желтки. Белки натрите на мелкой тёрке. Жёлтки раскрошите и смешайте с мелко нарезанным зелёным луком. Ветчину и салями нарежьте тонкой соломкой. Сыр натрите на крупной терке. Яблоки очистите и нарежьте соломкой.

Выберите подходящую посуду для салата, это может быть большой поднос или круглое плоское блюдо. Первым слоем выложите круг из половины картофеля, разровняйте поверхность. Следующим слоем выложите половину моркови, затем половину яблок и половину сыра, смажьте майонезом. На сыр положите половину ветчины, смажьте майонезом, затем слой желтков. Положите салями — это будет центр салата. Повторите слои. Мокрыми руками придайте салату форму полусферы. Смажьте поверхность майонезом. Поставьте салат в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей посыпьте салат белками. Украсьте зёрнами граната. Из фольги сделайте имитацию крепления шарика и привяжите ленту.

Праздничный террин из трёх видов мяса

Требуется: 500 г мякоти свиной корейки, 500 г мякоти телятины, 200 г филе куриной грудки, 20 тонких ломтиков бекона, 1 стакан оливок, фаршированных перцем, 1 яйцо, 10 веточек тимьяна, 3 лавровых листа, 50 мл коньяка, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Нарежьте телятину и свинину маленькими кубиками. Положите оба вида мяса в большую миску, добавьте яйцо, коньяк и листочки тимьяна. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 3 ч. Нарежьте филе куриной грудки кубиками со стороной 1 см, переложите в миску, посолите и поперчите. Добавьте оливки и перемешайте.

Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите форму для террина размером 28×12 см ломтиками бекона внахлёст так, чтобы свисали концы. На дно формы выложите половину смеси из свинины и телятины, немного прижмите и разровняйте поверхность. Затем положите куриное филе с оливками и снова слой свинины с телятиной. Несколько раз ударьте формой с террином по столу, чтобы уменьшить количество пустот. Заверните висящие концы бекона на террин, разложите лавровые листы. Накройте форму фольгой и поставьте в глубокий противень. Влейте горячую воду, чтобы она доходила до середины формы с террином. Поставьте в духовку и запекайте 40 мин. Затем снимите фольгу и продолжайте готовить ещё 15 минут.

Остудите террин. Накройте пищевой плёнкой, положите доску и поставьте груз. Уберите в холодильник минимум на 24 ч. Аккуратно извлеките террин из формы и нарежьте ломтиками.

Большой новогодний десерт

Требуется: 800 г готовых бисквитных коржей, 500 мл сливок жирностью 35%, 200 г сахарной пудры, 4 апельсина, ягодный сироп.

Для крема: 1 л апельсинового сока, 100 мл лимонного сока, 4 яйца, 200 г сахара, 6 ст. л. муки.

Как приготовить? У апельсина срежьте верхнюю и нижнюю части, поставьте апельсин на тарелку и срежьте кожуру вместе с белым слоем цедры. Острым ножиком вырежьте мякоть между плёнками. Повторите с оставшимися апельсинами. Сок, образовавшийся на тарелке, используйте для крема. Каждый ломтик апельсина разрежьте на 2−3 части.

Приготовьте апельсиновый крем. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно влейте апельсиновый и лимонный сок и тщательно размешайте. Поставьте смесь на маленький огонь, доведите до кипения и варите 3−5 минут, до загустения, постоянно помешивая венчиком. Снимите с огня и остудите. Взбейте сливки с сахарной пудрой в пышную, воздушную массу. Нарежьте бисквит кубиками.

На большое блюдо выложите немного взбитых сливок. В хаотичном порядке выкладывайте кубики бисквита, апельсиновый крем, кусочки апельсинов и взбитые сливки. Полейте десерт ягодным сиропом и оставьте в холодильнике до подачи.