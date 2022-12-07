Зимой отношение к еде меняется у всех. Даже те, кто вечно сидит на диетах, всё чаще задумываются о тарелке с горячим.



Запеканка из картофеля с мясом

Требуется. Для пюре: 6 средних картофелин, 1 маленькая головка чеснока, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. тёртого сыра, ½ стакана молока, соль, чёрный перец.

Для начинки: 500 г говяжьего фарша, 1 луковица. 2 морковки, ½ стакана консервированной кукурузы, ½ стакана зелёного горошка, 2 зубчика чеснока, ¼ стакана мясного бульона или воды, 2 ч. л. томатной пасты, ½ ч. л. сушёного тимьяна, оливковое масло, соль, чёрный перец.

Как приготовить? Разрежьте головку чеснока пополам поперёк, немного посолите и смажьте разрез оливковым маслом. Заверните в фольгу и положите в духовку, разогретую до 200 °C. Запеките 20−25 мин.

Очистите картофель и отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Очистите лук, чеснок и морковь. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, чеснок — измельчите. Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и морковь. С помощью мясорубки сделайте фарш и поместите в сковороду. Когда фарш подрумянится, влейте бульон или воду, добавьте горошек и кукурузу, томатную пасту и тимьян, приправьте солью и перцем. Переложите начинку в форму для запекания.

Когда картофель будет готов, выдавите в него печёный чеснок и сделайте пюре, добавьте половину сливочного масла и сыр. Приправьте солью и перцем. Переложите пюре на фарш и разровняйте. Оставшееся сливочное масло выложите сверху. Поставьте форму в духовку, разогретую до 175 °C, и запекайте до золотистой корочки.