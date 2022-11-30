Фокачча с картофелем — римская классика. Чтобы сочетание картофеля и теста сделать интересным, обязательно нужно добавить розмарин. Именно он придаст вашей фокачче «правильный итальянский вкус».

Фокачча — итальянская лепёшка. Она может быть совсем без начинки, просто смазанной оливковым маслом и присыпанной солью, а может быть похожа на пиццу — с ломтиками пармской ветчины или кусочками моцареллы, с анчоусами или дольками сладкого перца.

Фокачча с картофелем и розмарином

Требуется на 8 порций: 10 маленьких молодых картофелин (около 400 г), 2 веточки розмарина, оливковое масло, крупная морская соль. Для теста: 500 г муки, 300 мл воды, 7 г сухих быстродействующих дрожжей, 2 ч. л. соли, 1 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить. Смешайте муку, соль и дрожжи в большой миске. Сделайте углубление в центре, влейте масло и воду и начните замешивать тесто вилкой. Если тесто кажется слишком крутым, добавьте 1−2 ст. л. воды. Переложите тесто на присыпанную мукой доску и хорошо вымесите руками. Поместите тесто в слегка смазанную маслом миску и накройте салфеткой, поставьте в тёплое место. Дайте тесту подняться в течение 1 ч — оно должно увеличиться в размере вдвое.

Нарежьте картофель кружками толщиной 2 мм. Положите в кастрюлю и залейте кипящей водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, бланшируйте 2 мин. и откиньте на дуршлаг.

Подошедшее тесто раскатайте в пласт размером 20×30 см и положите на смазанный маслом противень. Силиконовой кисточкой смажьте поверхность оливковым маслом. Пальцами сделайте углубления на поверхности теста. Разложите картофель на тесто, посыпьте крупной солью и розмарином. Сбрызните оливковым маслом. Оставьте на 40 минут для подхода.

Разогрейте духовку до 220 °C. Поставьте противень с фокаччей в духовку и пеките 30 мин.: картофель должен стать мягким, а края теста зазолотиться. Готовую фокаччу полейте оливковым маслом, подавайте тёплой.