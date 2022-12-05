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Сытная еда для зимней стужи: готовим слоёный салат с сыром и беконом и закуску из тыквы с грибами

Когда на улице холодно, наш организм тратит много сил на то, чтобы согреться, поэтому зимой мы быстрее устаём, нам все труднее заставить себя быть бодрыми и работоспособными. Чтобы помочь организму, можно немного поменять свой привычный рацион, добавив в него «зимние блюда».

Блюдо с грибами.
Блюдо с грибами.
freepik.com/KamranAydinov

Слоёный салат с сыром и беконом

Требуется: 50 г беби-шпината, четверть кочана салата айсберг, половинка фиолетовой сладкой луковицы, 1−2 сладких красных перца, 200 г свежемороженого зелёного горошка, 2 средние морковки, 200 г сыра чеддер, 4 варёных яйца, 100 г тонких ломтиков бекона.

Для заправки: маленький пучок укропа, 2/3 стакана сметаны, 2/3 стакана майонеза, ¼ стакана сливок, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Для заправки смешайте майонез, сметану и сливки, посолите и поперчите. Мелко нарежьте укроп и добавьте в заправку. Очистите сладкий перец и морковь, нарежьте соломкой с помощью овощерезки. Лук нарежьте перьями. Яйца очистите и нарежьте кружочками. Натрите сыр на мёлкой тёрке.

Зелёный горошек опустите в кипящую подсолённую воду и варите 3 мин. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Обсушите. Разогрейте сковороду и обжарьте бекон до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, нарежьте кусочками. В прозрачный салатник выложите слоями шпинат, морковь, горошек, лук, сладкий перец и салат айсберг. Затем полейте салат заправкой и посыпьте сыром. Выложите кружочки яиц. Перед подачей в центр положите бекон.

Закуска из тыквы с грибами

Требуется: 500 г тыквы, 700 г вёшенок, 120 г копчёного бекона, 50 г сливочного масла, 50
мл сливок, 1 луковица шалота, ¼ ч. л. молотой зиры, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец, зелень для украшения.

Для посыпки: 60 г миндальной муки, 60 г муки, 60 г тёртого пармезана, 60 г сливочного масла.

Приготовление. Очистите тыкву и с помощью овощерезки нарежьте кубиками. Растопите масло в широкой кастрюле и жарьте тыкву 5 мин. Влейте сливки, посолите и приправьте зирой, готовьте на среднем огне до мягкости. Измельчите тыкву в гладкое пюре.

Очистите и мелко нарежьте лук-шалот. Нарежьте бекон маленькими кубиками, грибы — небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук-шалот и жарьте до мягкости. Затем добавьте грибы и бекон и жарьте, пока из сковороды не испарится вся жидкость. Посолите и поперчите в конце приготовления.

Разогрейте духовку до 180 °C. В миске смешайте муку, пармезан, миндальную муку и сливочное масло кончиками пальцев, пока не образуется мелкая крошка. Переложите её на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистого цвета.

На дно бокалов положите пюре из тыквы, добавьте грибы и посыпьте крошкой. Украсьте ломтиком пармезана и зеленью. Подавайте закуску горячей или холодной.

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