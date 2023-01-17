Польза рыбных блюд очевидна, а значит, специфический запах — не повод отказываться от этого ценного продукта. Нужно просто знать, как с этим запахом бороться.

Начать стоит с установления причины появления запаха и её устранения и лишь после этого переходить к удалению остаточного запаха рыбы в помещении, в холодильнике, на руках или вещах.

Удаляем запах при приготовлении

Порой свежая рыба (особенно речная) имеет очень сильно выраженный специфический запах с «нотками» тины и водорослей. Чтобы не наполнить этими ароматами квартиру при приготовлении рыбы и избежать резкого запаха в уже готовом блюде, свежую или размороженную рыбу нужно на полчаса-час поместить в воду с небольшим количеством уксуса (2 столовые ложки уксуса на 1 литр воды).

Убираем рыбный «аромат» с одежды

Плохой запах. freepik.com/benzoix

Вывести запах с ткани поможет замачивание вещей в уксусном растворе. Чем раньше это будет сделано, тем лучше. В 5 л воды разводим 2 столовые ложки уксуса, замачиваем предметы на пару часов и стираем традиционным способом. Для белых вещей вместо уксуса в воду для полоскания можно добавить лимонный сок.

Избавляемся от запаха на руках

Чтобы избавиться от запаха свежей рыбы на руках, их можно протереть сухой горчицей, затем помыть с мылом и протереть кусочком лимона. А вот запах копчёной рыбы с рук устраняет… пиво! Просто ополосните им руки и вымойте их с мылом под проточной водой.

Как предотвратить впитывание рыбного запаха?

Чтобы не тратить время на борьбу с неприятным запахом, лучше предотвратить его впитывание.

Селёдка. freepik.com/4045

1. Для разделки рыбы выбирайте доски из стекла или керамики — они практически не впитывают запахи. Деревянные и пластмассовые использовать не стоит.

2. При приготовлении рыбы нужно добавить в масло несколько капель лимонного сока, чтобы предотвратить появление запаха.

3. Хорошо впитывает запах рыбы такой состав: растопленный в сотейнике сахар со щепоткой ванилина. Оставьте горячий состав на плите при приготовлении рыбы, чтобы он поглощал запахи.

4. Для хранения рыбы в холодильнике используйте герметичные пищевые контейнеры, лучше стеклянные. Изготовьте простой поглотитель запаха для холодильника: насыпьте обычную соду в чашку и в открытом виде поставьте в холодильник на пару суток.