Вот и наступил «звёздный час» пуховиков. Похолодание заставило нас надеть эту уютную, тёплую одежду, чтобы не замёрзнуть по дороге на работу. Всем хороша эта одежда, но быстро засаливаются места, которые соприкосаются с кожей: манжеты, карманы и воротник. Не стирать же из-за этого весь пуховик целиком! Попробуйте очистить засаленный воротник одним из предложенных способов.

Жидкость для мытья посуды

Что понадобится? Жидкость для мытья посуды, старая зубная щётка.

Что делать? Смешиваем 0,5 чайной ложки жидкости для мытья и 100 мл воды, интенсивно размешиваем раствор до получения обильной пены. При помощи старой зубной щётки или губки круговыми движениями наносим раствор на воротник. Если загрязнения сильные, потрём проблемные места более интенсивно. Остатки средства смываем и оставляем воротник сушиться.

Нашатырный спирт и жидкое мыло

Что понадобится? Нашатырный спирт, жидкое мыло, губка.

Что делать? Разводим 1 чайную ложку нашатыря в 100 граммах жидкого мыла. Наносим раствор на пятно и ждём несколько минут, трём губкой, удаляем остатки раствора, просушиваем.

Девушка в пуховике. freepik.com/lookstudio

Крахмал и лимонная кислота

Что понадобится? Фен, соль, крахмал, лимонная кислота, мягкая щёточка или губка.

Что делать? В миске смешиваем в равных пропорциях соль, крахмал и лимонную кислоту, добавляем немного воды, чтобы при смешивании получилась густая кашица. Нагреваем проблемный участок пуховика при помощи фена, наносим на прогретый участок кашицу, оставляем на несколько минут. Интенсивно трём щёткой или губкой. Удаляем остатки влажной губкой, просушиваем при помощи бумажного полотенца, оставляем досыхать на воздухе.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Что понадобится? Перекись водорода, нашатырный спирт, ватные диски.

Что делаем? Берём в равных количествах перекись водорода и нашатырный спирт. Смачиваем ватные диски в полученном растворе, накладываем диски на засаленные участки — воротник, манжеты, края карманов — для размягчения слоя загрязнений. Оставляем так на время, потом смачиваем тампон в растворе и обрабатываем проблемные зоны, втирая раствор в ткань. По окончании процедуры не забудьте удалить остатки состава влажной салфеткой.

Зубной порошок

Что понадобится? Пульверизатор, зубной порошок, губка, чистая салфетка.

Что делаем? Слегка увлажняем материал с помощью пульверизатора. Набираем немного зубного порошка на губку и втираем его в увлажнённый участок. Ждём 15 минут, удаляем остатки при помощи чистых салфеток.