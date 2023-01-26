Винегрет подают как по праздникам, так и в будние дни.: это универсальное бюджетное блюдо, не теряющее своей актуальности. Тем более, всегда можно проявить фантазию и его чуточку изменить.

Винегрет с сардинами

Требуется на 6 персон: 100 г свежих сардин или сельди, 2 картофелины, 3 солёных огурца, 2 свежих помидора, 1 крупная морковь, немного консервированного зелёного горошка, 1 свёкла средних размеров, майонез по вкусу, 30 г сметаны, 50 г зелёного лука, свежая зелень, соль и перец по вкусу.

Как приготовить? Картофель, морковь, свёклу промойте в проточной воде, отварите до готовности, остудите и аккуратно очистите. Рыбу промойте, тщательно удалите кости, чтобы получилось филе, и отварите в слегка подсоленной воде до готовности. Отварной картофель, солёные огурцы, свежие помидоры, морковь нарежьте тонкими дольками, свёклу — ломтиками, рыбное филе — маленькими кусочками. Часть овощей осторожно перемешайте, добавьте консервированный зелёный горошек по вкусу, посолите и заправьте майонезом (для тех, кто следит за своей фигурой, лучше заправить винегрет растительным маслом), смешанным со сметаной, вторую часть оставьте для украшения.

Винегрет выложите горкой на большое плоское блюдо или в салатницу с невысокими бортами, с четырёх сторон положите порезанное кусочками рыбное филе, которое полейте майонезом. Перед подачей на стол украсьте винегрет подготовленными морковью, свеклой, зелёным луком и посыпьте свежей зеленью.

Апельсиновый торт с маком

Требуется на 10 персон: 2 апельсина, 350 г сахара и воды. Для теста: 150 г блинной муки, 0,5 ч. л. пекарского порошка, 150 г молотого миндаля, 2,5 ст. л. мака, З яйца, 175 г сахара. Для апельсинового крема: 4 яйца, сок и тёртая цедра 1 апельсина и 1 лимона, 100 г сахара, 100 г несолёного сливочного масла.

Как приготовить? Тонко порежьте неочищенные апельсины, положите их в кастрюлю с водой и сахаром. Перемешайте и варите в течение 20 минут, пока корка не будет мягкой. Снимите с огня и дайте остыть. Смажьте маслом форму для выпечки. На дно выложите самые красивые кусочки апельсинов. Достаньте оставшиеся кусочки апельсинов, сохранив сироп. Взбейте их в блендере с сиропом до однородной массы.

Смешайте муку, пекарский порошок, миндаль и мак. Взбейте яйца с сахаром до кремообразного состояния. Сразу же добавьте апельсиновое пюре и аккуратно перемешайте. Перелейте тесто в подготовленную форму и запекайте 40−45 минут до золотистого цвета. Остудите и переверните корж, чтобы апельсины были сверху. Взбейте яйца с соком апельсина и лимона, добавьте сахар, масло, цедру и поставьте миску на паровую баню. Помешивайте на медленном огне, пока смесь не загустеет. Готовым апельсиновым кремом смажьте торт.