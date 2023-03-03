«Нюрнберг»: судебные баталии, шпионские игры и любовь на руинах войны

Вслед за «Праведником» Сергея Урсуляка в широкий кинопрокат выходит исторический фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева — масштабный фильм о главном судебном процессе над нацистами. в котором создатели обещают соединить шпионский детектив, романтическую драму и триллер, но при этом восстановить историческую справедливость, снова напомнив, кто победил во Второй мировой войне.

Первый фильм в истории

«Нюрнберг» Николая Лебедева — первый в истории художественный кинофильм о Нюрнбергском процессе, на котором были осуждены главные нацистские преступники. До того был фильм Стэнли Крамера, но в нём речь шла о совсем другом процессе, состоявшемся в Нюрнберге позже, так называемом суде над судьями.

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

События трибунала нашли своё отражение в документальном кино («Суд народов» Романа Кармена; британский документальный сериал «Нюрнбергский процесс: нацистские преступники на скамье подсудимых»). И ещё телефильм 2000 года с Алеком Болдуином, Кристофером Пламмером и Брайаном Коксом, который теперь благополучно забыт. Участие в Нюрнбергском процессе СССР там почти замалчивалось — создавалось впечатление, что американцы провели его практически без посторонней помощи.

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

У Лебедева, разумеется, советские участники Нюрнбергского процесса будут в центре сюжета. Сергей Безруков играет главного обвинителя от СССР Романа Руденко, Евгений Миронов — разведчика полковника Мигачёва, который работает в Нюрнберге во время процесса. Две безусловные звезды отечественного кино знакомы сто лет, ещё в юности вместе играли в «Табакерке», но на экране встретятся впервые.

В фильме задействовано множество и иностранных актёров из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

«Моя задача — передать характер»

Внешне Безруков не особо на похож на Руденко. И даже имитировать манеру речи советского прокурора — высокий тембр, лёгкий украинский акцент, темп — артист не стал. «Моя задача — создать образ человека, от которого исходит мощь и уверенность, передать характер», — объясняет он. Актёр уверен, что правосудие совершилось во многом благодаря его герою.

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

Сдерживать эмоции на съёмках Безрукову было очень трудно: советский обвинитель демонстрировал аудитории жуткие доказательства зверств нацистов: сумки, перчатки, абажуры — из человеческой кожи.

Динамичная история на фоне судебного процесса

Про Нюрнбергский процесс, с одной стороны, известно очень много. Но, кроме самого факта, люди редко ныряют в глуьину. С военными историями так часто бывает. Никто, конечно, не говорит, что надо читать все 40 томов, в которых в итоге были собраны данные процесса, но знать основные моменты, безусловно, нужно. И художественные фильмы в этом смысле очень полезны. Как бы ни ругали военные картины последних лет, но порой они заново открывают забытые страницы истории.

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

Большая ошибка считать «Нюрнберг» — разговорной судебной драмой, целиком построенной на речах: параллельно с процессом разворачивается история молодого героя, который входит в состав российской делегации. Его играет Сергей Кемпо. Для актёра Театра имени Ермоловой это первая большая роль в кино. У его персонажа свои личные счёты с фашистами: вся его семья погибла во время блокады Ленинграда, а брат пропал без вести. Неожиданно он получает пачку писем, написанных братом, и пытается выяснить, что с ним произошло.

«По жанру наш фильм — детективно-шпионский триллер. Это приключенческая история, которая, надеюсь, будет захватывающей и зрелищной. В ней будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений», — уверяет режиссёр ленты Николай Лебедев, один из немногих режиссёров, кто умеет сочетать лучшие традиции советского кино с динамикой современного кинопроцесса.

Сложный проект

«Нюрнберг» дался создателю «Легенды № 17» и «Экипажа» нелегко. Николай начал писать сценарий в 2019 году. Опирался на документальные исследования и роман «На веки вечные» писателя и юриста, одного из руководителей Международной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет.

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

Съёмки проходили в Германии, Чехии, Бельгии. Работа прерывалась из-за объявления карантина и болезни членов съёмочной группы. В одном из павильонов «Мосфильма» была выстроена точная копия легендарного «Зала 600» — нюрнбергского Дворца правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала. Часть натурных съёмок прошла в исторической части Калининграда.

Уроки забытой истории

«Нюрнберг». «НМГ-кинопрокат».

Создателям удалось сделать вполне зрительское кино, где документальная основа сбалансирована с погонями, перестрелками, шпионами и предателями. Конечно, местами картину сложно смотреть. Ужасы тех лет, оставленные в том числе на кинохронике (документальные кадры вставлены в фильм), заставляют едва ли не отвернуться от экрана, но забывать об этом нельзя. «Нюрнберг» показывает всю серёзность содеянного во времена Второй мировой войны и то наказание, которое понесли преступники. И что абсолютное зло всегда будет наказано.