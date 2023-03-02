Погнали наши городских! Деревенские подняли бунт против «Беспринципных» жителей Патриков

Сериала Романа Прыгунова о жизни московского бомонда «Беспринципные», снятого по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина, успешно пережил три сезона на «Кинопоиске», а теперь обзавёлся полнометражным фильмом «Беспринципные в деревне», который выходит на широкие экраны.

Если вдруг кто-то не знает, то главные герои сериала — жители Патриков. Известный под таким названием район вокруг Патриарших прудов давно обладает особой аурой: именно под этими липами гуляли герои «Мастера и Маргариты». Спустя век Патрики — одно из самых престижных и дорогих мест жительства в Москве. Как говорит в главный герой Павла Деревянко, Патрики — «это волшебная страна внутри Москвы, тут даже воздух другой».

«Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru

Персонажи сериала — элита. Они богаты, праздны, ухоженны. По меркам обычных людей барствуют: живут в шикарных хоромах, кажется, вообще не работают, но не вылезают из баров и ресторанов, не дураки сходит налево. Короче, жизнь удалась.

«Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru

Беспринципность героев возведена в принцип. В этом обществе перевернутых понятий мужчина, не имеющий любовницу, вызывает подозрение. Тут главное — не выбиваться из стаи, соответствовать общепринятой морали — вернее аморальности, и тогда тебя примут в круг своих. Не сказать, что это было какое-то ноу-хау, но зрители оценили тонкую иронию создателей сериала.

Тем более, что в проекте был задействован почти весь цвет российского кино — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Ворожцов и другие.

«Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru

Едкая сатира с налётом пошлости на богатых и знаменитых сейчас в моде — в Каннах, а это даже вручают «Золотую пальмовую ветвь» («Треугольник печали»). Но решив сделать кино для масового зрителя, создатели «Беспринципных» решили поместить своих героев в более привычное для большинсва зрителей пространство — русскую деревню.

«Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru «Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru «Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru «Беспринципные в деревне». kinopoisk.ru

По сюжету, гламурные жители Патриков отправляются в деревню, чтобы отпраздновать 60-летие генерала Хадякова. Но праздник с русским застольем, рыбалкой и деревенским спа в формате бани идёт не по задуманному сценарию, когда герои умудряются наломать дров и настроить против себя местных жителей, так что теперь столичным штучкам придётся выживать наедине с сельским бытом.