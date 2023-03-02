2 марта
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«Тогда поймёшь, кого ты потеряла»: о панках из культовой группы «Король и Шут» сняли страшную сказку

Десять лет назад не стало лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва. Но уникальная и самобытная группа не ушла в забытье — её композиции всегда в ротациях радиостанций, а музыкальные сервисы и соцсети отмечают стабильный интерес к творчеству самой экстравагантной панк-группы России. Сегодня, 2 марта, на «Кинопоиске» начинается показ сериала «Король и Шут» о жизни и творчестве легендарных рокеров.

Сериал "Король и Шут".
Сериал "Король и Шут".
kinopoisk.ru

В начале нулевых петербургская панк-группа, основанная Михаилом Горшенёвым, Александром Щиголевым, Александром Балуновым и Андреем Князевым на закате СССР, заменяла подростку весь богатый набор современных рэперов. Песни-истории о нечисти и сказочных героях неожиданно попали в яблочко и стали символом эскапизма — побега из суровой действительности в несуществующий, но увлекательный мир.

Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
kinopoisk.ru

Сюжет многосерийки в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце 1980-х до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
kinopoisk.ru
Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
lenfilm.ru
Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
kinopoisk.ru

«У „Короля и Шута“ есть то, чего нет у других музыкальных групп — это целый мир, из которого можно создать целую вселенную со своими персонажами. Такое нельзя было обойти стороной, и мы сделали сказочную фэнтези-линию приключений параллельно истории становления группы. Получилась мультивселенная Горшка и Князя, мы её очень долго и серьёзно прорабатывали, переплетая так, чтобы в биографической линии появлялись элементы фантазии, а в фэнтези узнавались герои из текстов песен. При этом для меня песни „Короля и Шута“ не мрачные, они — страшные, но весёлые, как байки из склепа. Всё вместе это формирует настоящую панк-сказку!», — говорит режиссёр сериала Рустам Мосафир, работавший над фильмом «Скиф» и сериалом «Гусар».

Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
kinopoisk.ru

Роль Горшка сыграл Константин Плотников («Невский. Охота на архитектора»), Князева сыграл Влад Коноплёв («Молчание»). Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Дурак») появятся в образах Балунова и Щиголева соответственно.

Сериал &quot;Король и Шут&quot;.
Сериал «Король и Шут».
lenfilm.ru

В этом году группе исполнилось 35 лет и 10 лет со дня смерти Михаила Горшенёва и, кажется, после выхода сериала она переживёт очередной всплеск интереса уже со стороны уже представителей поколения молодёжи. Ведь «КиШ» и его творчество до сих пор считаются отражением протеста. А мрачная эстетика и богатые образами тексты всегда притягивали меломанов.

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