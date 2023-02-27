Сергей Жарков возглавит отдел по раскрытию «висяков» в новом детективном сериале «Аутсайдер»

Полтора года назад подполковника Яна Озёрского (Сергей Жарков) обвинили в убийстве и арестовали. Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Теперь Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Батурин), который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет.
Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого «бумажного отдела».
На новом месте работы его уже ждут четверо подчинённых: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.
«Я давно мечтала сыграть следователя. Признаюсь, в юности я выбирала между актёрством и МВД. Для работы в последнем даже проходила медкомиссию, во время которой у меня был разговор с психологом. И вдруг она спрашивает меня: „Не рассматриваете ли вы театральный вуз?“ В итоге я решила, что это судьба. Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала, что Виктория Клёнова очень похожа на меня. Она, как и я, эдакая отличница, которая чётко знает, что плохо, а что хорошо. В её мире всё должно быть справедливо, и благодаря этому она растёт и развивается как человек и как женщина. На мой взгляд, „Аутсайдер“ — это не обычный сериал про полицейских, там всё гораздо тоньше. Надеюсь, зрителям понравится», — говорит Наталья Свешникова.
Озёрский вместе со своими подопечными занят нераскрытыми преступлениями прошлых лет, в основном это дела об убийствах и без вести пропавших. И с каждым новым делом становится ясно, что далеко не всё так, как кажется на первый взгляд, и что многие, казалось бы, очевидные ответы на вопросы оказываются обманками.