Сергей Жарков возглавит отдел по раскрытию «висяков» в новом детективном сериале «Аутсайдер»

Полтора года назад подполковника Яна Озёрского (Сергей Жарков) обвинили в убийстве и арестовали. Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Теперь Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Батурин), который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет.

Сериал «Аутсайдер». Пресс-служба телеканала НТВ.

Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого «бумажного отдела».

Сериал «Аутсайдер». Пресс-служба телеканала НТВ.

На новом месте работы его уже ждут четверо подчинённых: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.

Сериал «Аутсайдер». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Я давно мечтала сыграть следователя. Признаюсь, в юности я выбирала между актёрством и МВД. Для работы в последнем даже проходила медкомиссию, во время которой у меня был разговор с психологом. И вдруг она спрашивает меня: „Не рассматриваете ли вы театральный вуз?“ В итоге я решила, что это судьба. Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала, что Виктория Клёнова очень похожа на меня. Она, как и я, эдакая отличница, которая чётко знает, что плохо, а что хорошо. В её мире всё должно быть справедливо, и благодаря этому она растёт и развивается как человек и как женщина. На мой взгляд, „Аутсайдер“ — это не обычный сериал про полицейских, там всё гораздо тоньше. Надеюсь, зрителям понравится», — говорит Наталья Свешникова.

Сериал «Аутсайдер». Пресс-служба телеканала НТВ.

Озёрский вместе со своими подопечными занят нераскрытыми преступлениями прошлых лет, в основном это дела об убийствах и без вести пропавших. И с каждым новым делом становится ясно, что далеко не всё так, как кажется на первый взгляд, и что многие, казалось бы, очевидные ответы на вопросы оказываются обманками.